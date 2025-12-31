¿Jugará en el extranjero? Lo último que se sabe del futuro de Alex Valera

Realmente es imposible no reconocer el gran cierre de año que tuvo Alex Valera. Fue campeón con Universitario por tercer año consecutivo y anotó dos goles con la Selección Peruana en los amistosos en Rusia. Hizo un gran trabajo, por lo que tranquilamente cualquier equipo de Sudamérica, la MLS o Europa buscaría su fichaje. Ya hay detalles de un posible traspaso.

PUEDES VER: Universitario dio el batacazo asegurando el fichaje de figura de Racing: "Préstamo..."

“Al parecer, el club ha recibido una oferta por Álex Valera desde la MLS, pero solo será vendido si la propuesta económica es muy buena”, reveló el periodista Gustavo Peralta unos días antes de navidad. Desde ese entonces no se ha hablado más del tema. Sin embargo, según fuentes de Líbero, el DT Javier Rabanal cuenta con el delantero para el 2026.

Según Transfermarkt, Alex Valera está valorizado en 1 millón de euros, por lo que Universitario no esperaría recibir menos por el delantero. Además es seleccionado nacional. El libro de pases estará abierto hasta marzo, por lo que cualquier cosa puede pasar. Por ahora, la posición por el '20' es firme.

¿Qué pasará con Alex Valera?

El futbolista tiene contrato con Universitario hasta fines del 2026, por lo que ahora es uno de los delanteros fijos de cara a la próxima temporada. Faltando seis meses del término de su contrato podrá negociar con cualquier club para irse gratis, pero seguro buscará dejarle un monto de transferencia al club crema. Todo depende si le renuevan el contrato.

El deseo de Valera en Universitario

Tras ser campeón con Universitario este año, el delantero dejó un mensaje que terminó impactando considerablemente en los hinchas cremas: "Mi sueño sería retirarme en Universitario por todo lo que el club hizo por mí y por las oportunidades que he tenido para ir creciendo como profesional". Su deseo es seguir siendo crema, así que Universitario debería aprovechar esa ventaja.