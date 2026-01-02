Cuatro futbolistas que pasaron por Universitario firmaron con Sporting Cristal para el 2026
Sporting Cristal quiere volver a ganar el título nacional, por ello, decidió reforzar su plantel con cuatro futbolistas que pasaron por Universitario.
El mercado de pases de Sporting Cristal tiene en vilo a sus hinchas. Con el objetivo de ganar la Liga Femenina, el cuadro celeste decidió incorporar a 4 futbolistas que pasaron por Universitario de Deportes.
Cuatro ex Universitario firmaron con Sporting Cristal
Alessia Sanllehi, Jhosely Gamarra, Kyra Castro y Silvana Alfaro son las futbolistas, que tuvieron un paso por Universitario, decidieron firmar con Sporting Cristal por todo el 2026.
Cuatro jugadoras con gran talento que pueden marcar la diferencia en el campeonato local. Además, tanto como Alessia, Jhosely y Silvana ya saben lo que es defender la casaquilla rímense.
Jhosely Gamarra formó parte de Universitario.
En el caso de Kyra Castro, la defensora realizó las divisiones menores en Universitario. Se coronó campeona con el cuadro celeste en el Torneo Extraordinario Sub 20 de la temporada 2025.
Los fichajes extranjeros de Sporting Cristal
Sporting Cristal apostó por el mercado brasileño en este mercado de pases
- Tamara Alves - (volante)
- Thayla Sousa - (volante)
- Giovana Soares - (delantera)
Sporting Cristal apuesta por sus canteras
El 30 de diciembre del 2025, Sporting Cristal anunció, mediante sus redes sociales, que Alison Fernández y Rafaella Collantes han sido promovidas para el primer equipo.
Además, Vanesa Díaz renovó su vínculo contractual con Sporting Cristal por todo el 2026. Naicha Urbina, Kiara Larrea, Rihanna Requena, Yormary, Alison Buitrón, Milena Tomayconsa, Melanny Mondaca, Olenka Gutiérrez, Anaís Vilca, Angie Tomateo, Gabriela García, Rubí Acosta, Ana Iraha y Fabiana Oribe también decidieron continuar con el conjunto celeste.
