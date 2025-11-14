Joao Grimaldo recibe importante reconocimiento en Letonia tras desconvocatoria con Perú

Joao Grimaldo tiene serios planes de seguir brillando en el fútbol internacional y en medio de la polémica que se vivió por su desconvocatoria con la selección peruana, desde Letonia le informaron de un importante reconocimiento que es un premio a su excelente calidad en los últimos partidos con su club.

Tras conseguir el título del campeonato local con Riga FC, Joao Grimaldo celebra por todo lo alto importante noticia. El futbolista de 22 años mantiene la mentalidad de seguir creciendo futbolísticamente para afianzarse como uno de los futuros referentes de la seleción peruana.

Joao Grimaldo y el reconocimiento que recibe en Letonia

Grimaldo fue considerado dentro del once ideal de la temporada de la Virsliga. Recordemos que durante las primeras semanas en su llegada a Letonia, el ex Sporting Cristal no fue considerado por el DT; sin embargo, poco a poco se ganó un lugar hasta ser uno de los mejores con 7.37 de puntuación.

Joao Grimaldo fue elegido entre los mejores de la liga de Letonia.

Hasta la fecha, Joao Grimaldo disputó 27 partidos vistiendo la camiseta de Riga FC y en total anotó 4 goles y 5 asistencias en la temporada que sirvieron para conseguir ser campeones de la liga local de Letonia.

A pesar de lo conseguido por el jugador peruano, tendrá que regresar a Belgrado a jugar para el Partizán, club que es dueño de su carta de pase en busca de hacer una buena pretemporada y luchar por la titularidad.

¿Por qué fue desconvocado Joao Grimaldo de Perú?

En un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) señaló que Joao Grimaldo quedó desafectado de los amistosos internacionales tras informarse sobre una molestia física tras exámenes realizados en Letonia.

"Luego de recibir los resultados de los estudios médicos realizados al futbolista Joao Grimaldo, se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de La Bicolor para la presente fecha FIFA", indicaron.