¿Polémica? Joao Grimaldo publica inédita postal tras ser desconvocado de la selección - FOTO

La selección peruana presentó novedades en cuanto a su lista de convocados para los partidos amistosos ante Rusia y Chile. Sin embargo, a poco del viaje de la Bicolor a suelo europeo, se confirmó que Joao Grimaldo quedaba desafectado de esta fecha FIFA para sorpresa de millones de aficionados.

"La FPF informa a la opinión pública que, luego de recibir los resultados médicos realizados al futbolista Joao Grimaldo, del club Riga FC, se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de la Bicolor para la presente fecha FIFA", informó en un comunicado la Federación Peruana de Fútbol.

Joao Grimaldo fue desconvocado de la selección peruana.

Joao Grimaldo venía de gran momento con Riga FC tras ser campeón en Letonia. Sin embargo, el parte médico del futbolista indicaba que el ex Sporting Cristal no estaba en óptimas condiciones, por lo que se decidió no arriesgarlo en estos compromisos de fecha FIFA ante Rusia y Chile.

Ahora, ha sorprendido en redes sociales con una inesperada postal en el que se le ve compartiendo con sus seres queridos. En un evento familiar, el delantero de 22 años aparece con su hija en brazos, tratando de aprovechar al máximo estos días de reposo en su liga y a nivel internacional.

Joao Grimaldo comparte tiempo en familia tras desconvocatoria de la selección peruana.

De esta manera, se espera que el futbolista tome un relajo en estas vacaciones que tendrá a poco de la reanudación de los entrenamientos con su club. El atacante nacional logró un título europeo y ahora espera recargar energías de cara a lo que viene. En el caso de selección, no tendrá actividad hasta la siguiente fecha FIFA en marzo del 2026.

¿En cuánto está cotizado Joao Grimaldo?

Según el portal "Transfermarkt", Joao Grimaldo tiene un valor de mercado de 700 mil euros a sus 22 años de edad. De hecho, el atacante ha tenido una abismal caída a comparación del 2024 cuando vestía con Sporting Cristal y registraba una cifra de 1.5 millones de euros.