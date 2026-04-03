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Iván Bulos reveló el fuerte motivo de la ausencia de Santiago Gonzáles en Cristal vs CD Moquegua

Iván Bulos, entrenador interino de Sporting Cristal, reveló el rotundo motivo de la ausencia de Santiago Gonzáles ante CD Moquegua por la Liga 1.

Luis Blancas
Iván Bulos reveló el motivo de la ausencia de Santiago Gonzáles en el partido entre Sporting Cristal vs CD Moquegua
Iván Bulos reveló el motivo de la ausencia de Santiago Gonzáles en el partido entre Sporting Cristal vs CD Moquegua | Composición: Líbero/ Barrio Cervecero
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Sporting Cristal perdió 2-1 ante CD Moquegua por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Sin embargo, la gran novedad dentro del once fue la ausencia de Santiago Gonzáles. Ante ello, Iván Bulos fue consultado y el entrenador interino reveló el fuerte motivo.

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Iván Bulos reveló el motivo de la ausencia de Santiago Gonzáles en el partido entre Sporting Cristal vs CD Moquegua

En conferencia de prensa luego del partido entre Cristal contra CD Moquegua, Bulos fue consultado por periodistas sobre diversos temas que abarcan su primer día como técnico y la derrota sufrida en el Estadio Alberto Gallardo.

Asimismo, también le preguntaron sobre la notable ausencia de Santiago Gonzáles, quien no estuvo ni en la lista de convocados para disputar el encuentro ni como titular ni como suplente.

Iván Bulos explicó que la no convocatoria de Gonzáles se debe a que en la para por fecha FIFA tuvo ciertos problemas y ahora solo necesitaba un descanso para llegar óptimo al próximo partido.

Sporting Cristal perdió 2-1 ante CD Moquegua por la Liga 1 2026

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“Soy absolutamente responsable de los cambios que decido a lo largo del partido. Cada cambio que hice pensé que era lo mejor para la oportunidad. Hay algunos jugadores que se determinó en la para, que han tenido un poco de intermitencias, tengan un reacondicionamiento”, afirmó,

Sporting Cristal perdió 2-1 ante CD Moquegua

Sporting Cristal perdió categóricamente 2-1 ante CD Moquegua por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y ahora se alejó de la posibilidad de lograr el título del primer campeonato del año. Mientras que los moqueguanos alcanzaron su primera victoria en la primera división y nada más que en el Estadio Alberto Gallardo.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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