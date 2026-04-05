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Perdió la final del 2023 y eso no le impidió celebrar triunfo de Universitario ante Alianza Lima
Alianza Lima perdió la final del 2023 con Universitario, y un jugador que perdió aquel partido no tuvo problemas en celebrar el triunfo en el clásico.
Alianza Lima perdió la final del 2023 ante Universitario de Deportes, generando profunda tristeza en su hinchada. En ese sentido, un jugador que estuvo en aquella final sorprendió celebrando por todo lo alto en reciente triunfo de los cremas en el clásico en el Estadio Monumental, por la fecha 9 del Torneo Apertura.
PUEDES VER: Alianza Lima tendrá una segunda oportunidad para vencer a Universitario en el clásico: ¿Qué pasó?
Nos referimos a Jairo Concha, quien fue bicampeón con el cuadro blanquiazul en las temporadas 2021 y 2022, pero un año después terminó cayendo ante la U en la recordada final disputada en el Estadio Alejandro Villanueva. Ahora, el volante de la selección peruana se encuentra jugando para el elenco crema y estuvo en cancha durante el triunfo en Ate.
Resulta que el mediocampista fue titular en el clásico entre Universitario y Alianza Lima por la Liga 1 2026, mismo en el que los dirigidos por Javier Rabanal ganaron 1-0 gracias al gol de Martín Pérez Guedes en el segundo tiempo del compromiso. Ello dio mucho de qué hablar entre ambas hinchadas.
Jairo Concha festejó con la 'U´.
Por ello, Jairo Concha celebró junto a todos los merengues dentro del campo y en el vestuario, lo que dio de qué hablar entre los aficionados blanquiazules. Recordemos que el volante sueña con salir tetracampeón en el club del cual es hincha confesó desde hace tiempo.
¿En qué clubes ha jugado Jairo Concha?
Estos han sido sus únicos equipos:
- San Martín (2017-2020)
- Alianza Lima (2022-2023)
- Universitario (2024-Actualidad)
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