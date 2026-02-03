0
Barcelona vs Albacete por Copa del Rey

2 de Mayo da fuerte calificativo a enfrentamiento con Alianza Lima: "Un partido..."

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. Por ello, los de Paraguay dejaron un fuerte mensaje a través de un anuncio oficial.

Francisco Esteves
2 de Mayo se refirió al partido con Alianza Lima. | Foto: 2 de Mayo - X.
Este miércoles 4 de febrero Alianza Lima visitará a 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, en lo que será el duelo de ida en Paraguay. En ese sentido, el elenco local sorprendió con un fuerte comunicado mediante su página oficial y esto porque el compromiso con los blanquiazules marcará un antes y después en su historia institucional. Resulta que es su primera vez en el torneo más importante de la Conmebol.

Si bien los peruanos son favoritos para quedarse con la serie y la clasificación a siguiente instancia, el 'Gallo del Norte' confía plenamente en sus jugadores y quiere conseguir la hazaña de derrotar a uno de los clubes más grandes del Perú e importantes del continente. Recordemos que este duelo se llevará a cabo en el Estadio Río Parapití, ubicado en la ciudad Pedro Juan Caballero.

"Pensando en su histórico debut en la CONMEBOL Libertadores, el plantel principal del Sportivo 2 de Mayo desarrolló en la tarde de este lunes 2 de febrero una nueva sesión de trabajos en el Río Parapití. Durante la jornada, el grupo llevó adelante una serie de actividades que incluyeron trabajos de fuerza, rondos de presión y ejercicios en espacios reducidos, apuntando a fortalecer aspectos físicos y tácticos de cara al compromiso internacional", precisó el rival de Alianza Lima en su sitio web oficial.

"Para este miércoles, en la víspera del encuentro, está prevista una práctica orientada a la conformación del equipo que enfrentará al conjunto peruano, con el objetivo de dejar definidas las piezas y estrategias para un partido trascendental, el primero del club en el certamen continental, que marcará un antes y un después en la historia de la institución", sentenció 2 de Mayo, que espera debutar de la mejor manera en la Copa Libertadores 2026.

Copa Libertadores 2026

El comunicado de 2 de Mayo.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: hora y canal de transmisión

Alianza Lima visitará a 2 de Mayo desde las 19.30 horas de Perú y contará con transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica. El partido de vuelta, en Matute, se jugará el miércoles 11 de febrero en horario idéntico y con los mismos canales. Además, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

