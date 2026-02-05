¡Atención! Alianza Lima reveló el estado de Carbajal y Pavez tras salir lesionados ante 2 de Mayo

Alianza Lima sufrió un duro revés tras caer derrotado por la mínima ante 2 de Mayo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores 2026. Sin embargo, esta no fue la única mala noticia que sufrió el equipo de Pablo Guede y es que durante el encuentro se encendieron las alarmas luego de que Cristian Carbajal y Esteban Pavez salieran sustituidos por lesión.

La salida de Carabajal y Pavez generó gran preocupación entre los hinchas, especialmente porque el equipo viene atravesando grandes ausencias en los últimos partidos. En ese contexto, el club acaba de informar el estado de salud de ambos jugadores.

Alianza Lima reveló el estado de Cristian Carbajal y Esteban Pavez

Alianza Lima emitió un parte médico oficial para informar el estado de salud de Cristian Carbajal y Esteban Pavez. El lateral peruano tuvo que salir de cambio tras recibir un fuerte pelotazo en el rostro, por lo que fue trasladado de emergencia a una clínica para pasar los exámenes correspondientes. Tras las evaluaciones, el club confirmó que no presenta ninguna complicación de gravedad.

“Los resultados no mostraron signos de gravedad, por lo que el jugador (Carbajal) fue dado de alta y se encuentra bajo observación del cuerpo médico”, remarcaron desde la institución en su comunicado oficial.

En cuanto al mediocampista chileno, el club indicó que aún no ha sido sometido a los exámenes médicos pertinentes y que estos se realizarán recién cuando el plantel retorne a Lima. Por ello, por el momento su estado físico de Pavez sigue siendo una incógnita y preocupa a los hinchas especialmente por cómo se le vio al retirarse del campo.

Esteban Pavez habló sobre su lesión con Alianza Lima

Una vez se acabó el partido, el chileno conversó ante las cámaras de 'Mr Peet Channel' y reveló que su lesión podría tratarse de un esguince. Del mismo modo, remarcó su malestar por haberse lesionado en su debut.

"¿La lesión? Sí, la verdad estoy obviamente que caliente, triste. No me lesiono hace mucho tiempo. Creo que es un esguince a priori. Mañana me voy a hacer los exámenes", mencionó el jugador en la zona mixta.