Prensa paraguaya quedó encandilada con dos jugadores de Alianza Lima pese a derrota: "Peligrosos"

Alianza Lima cayó derrotado por 1-0 ante 2 de Mayo complicando su estadía en la Copa Libertadores 2026. El equipo de Pablo Guede no logró sacar su mejor versión en el campo y deberá darle la vuelta al marcado en casa. Sin embargo, tras la derrota, la prensa paraguaya sorprendió al destacar a dos figuras de los blanquiazules por su rendimiento.

Prensa paraguaya quedó encandilada con dos cracks de Alianza Lima

Pese a que salía al campo como el gran favorito, Alianza Lima decepcionó con su desempeño y la falta de eficacia de cara al arco. Pese a ello, hubieron algunos puntos fuertes del equipo que no tardaron en despertar admiración por parte de la prensa paraguaya. Se trata de los jugadores Gaspar Gentile y Federico Girotti.

El medio paraguayo 'Digital Misiones' realizó una análisis de la histórica victoria de 2 de Mayo y no dudó en señalar que los blanquiazules fueron los primeros en animarse en busca del triunfo. En esa línea, remarcaron las grandes oportunidades que tuvieron Gentile y Girotti en el primer tiempo y los destacó por el restó del plantel.

Prensa paraguaya destacó el rendimiento de Gentile y Girotti ante 2 de Mayo.

"La primera parte fue muy entretenida y el empate sin goles no era justo, para ninguno de los dos equipos. El que comenzó con todo fue Alianza Lima, que tuvo las mejores chances con Gaspar Gentile y Federico Girotti como los más peligrosos", mencionaron en su publicación.

Ambos jugadores fueron dos de las apuestas de Pablo Guede para el cotejo, pero lastimosamente no estuvieron finos de cara al arco. De hecho, el '9' argentino fue señalado por fallar un clara ocasión de cara al arco.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: fecha y hora del partido de vuelta

El partido de vuelta entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Conmebol Libertadores 2026 se disputará el próximo miércoles 11 de febrero. Este compromiso será vital para los 'íntimos' ya que definirán la serie en su estadio de Matute a las 7:30 p.m.