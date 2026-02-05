Pedro García asegura que hay "mala suerte" en Alianza Lima y hace peculiar pedido a Pablo Guede: "Ruda"

Los cuestionamientos a Alianza Lima y al planteamiento de Pablo Guede crecen tras la sorpresiva derrota ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores, y entre las reacciones destacó el peculiar pedido de Pedro García al DT blanquiazul, que se atrevió a resaltar que hay "mala suerte" en el club.

En el programa 'Vamos al VAR', el polémico periodista recordó todas las lesiones y hechos extra futbolísticos en La Victoria, que terminaron reduciendo el plantel para afrontar el partido de ida del certamen continental, por lo que sugirió que Guede acuda a expertos en "baño de ruda".

"No lo digo como un tema de broma, ni quiero que ocurra nada raro con lo que voy a decir. Me parece que alguno va a decir que de repente mi comentario no es en serio y lo digo recontra en serio. Tenemos mucho tema de la superstición y tal. Yo te lo juro, te lo juro que le sugiero un baño de ruda, porque, cuando Pablo Guede llega al Perú, ocurre lo que ocurre con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Luis Advíncula, no puedo ir, me lesioné. Luis Ramos, suplente, no va. No va Zambrano, no va Peña, no va Trauco, no va Advíncula, no va Ramos", expresó.

Además, Pedro García añadió que la "mala suerte" en el reciente enfrentamiento ante 2 de Mayo, en donde Cristian Carbajal y el chileno Esteban Pavez salieron con aparentes lesiones, que finalmente cambiaron el esquema de Alianza Lima.

"Y encima en el partido se lesiona Esteban Pavez, se lesiona Carbajal. Siete ausentes versus el equipo que pudo haber tenido. Está, sinceramente, muy distanciado de los científicos lo que estoy hablando, pero te lo digo, la cultura popular le recomendaría un baño de ruda al buen Pablo Guede", expresó el comentarista.