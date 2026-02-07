0
EN VIVO
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Apertura
EN DIRECTO
Universitario vs Cusco FC hoy desde el Inca Garcilaso de la Vega

Alianza Lima vs Alianza Atlético: los exorbitantes precios de entradas para partido en Trujillo

Se hace oficial la venta de entradas para el partido entre Alianza Lima vs Alianza Atlético por la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Diego Medina
Alianza Lima visita a Alianza Atlético en Trujillo por el Torneo Apertura.
Alianza Lima visita a Alianza Atlético en Trujillo por el Torneo Apertura. | Foto: Teleticket
COMPARTIR

Alianza Lima viajará a Trujillo para medirse ante Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Si bien el cuadro es de Sullana, en base a uno de los artículos del reglamento se puede cambiar de sede, por lo que ahora todo se llevará a cabo en el Estadio Mansiche de Trujillo. Ante esto, se revelaron los exorbitantes precios de entradas para conocimiento de los hinchas.

Alianza Atlético lanzó comunicado respecto a posible postergación del duelo ante Alianza Lima

PUEDES VER: ¿Partido Alianza Lima vs Alianza Atlético será postergado? 'Vendaval' emitió comunicado oficial

Precios de entradas para Alianza Lima vs Alianza Atlético

Estos son los precios de entradas para el duelo en el Estadio Mansiche de Trujillo entre Alianza Lima vs Alianza Atlético:

  • Butaca Norte: 164 soles
  • Butaca Sur: 164 soles
  • Occidente Norte: 131 soles | 107 soles (CONADIS)
  • Occidente Sur: 131 soles | 107 soles (CONADIS)
  • Oriente: 88 soles | 72 soles (CONADIS)
  • Sur: 66 soles | 54 soles (CONADIS)
  • Norte: 66 soles | 54 soles (CONADIS)
Alianza Lima vs Alianza Atlético

Entradas para el Alianza Lima vs Alianza Atlético.

De esta manera, los hinchas de Alianza Lima y Alianza Atlético deberán tomar precauciones para asistir a este duelo de Liga 1, entendiendo que el equipo siempre se ha caracterizado por visitar los recintos deportivos de provincia para que el plantel se sienta respaldado durante 90 minutos.

¿Dónde comprar entradas para Alianza Lima vs Alianza Atlético vía Teleticket?

Para adquirir entradas al partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético debes tener una cuenta asociada a Teleticket. En caso no tenerla, debes crearla vinculándola a una cuenta de correo electrónico. Posterior a ello, tienes que seleccionar la tribuna de tu agrado y definir la cantidad de boletos que desees comprar.

Finalmente, solo debes realizar el pago de cada una de las entradas, mediante los métodos que te brinda la página de Teleticket como tarjeta de crédito o débito. Las entradas se podrán descargar y reenviar a tu correo electrónico, ya que es indispensable que se lleve tu DNI y boleto impreso al estadio.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Universitario anunció salida de defensor en pleno arranque de la Liga 1 2026: "Gracias..."

  2. Ex selección peruana expresó su emoción por firmar por Universitario: "Mucha alegría"

  3. Universitario vs Cusco FC EN VIVO por L1 MAX: pronóstico, a qué hora juega, dónde ver y alineaciones

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano