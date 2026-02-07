- Hoy:
Alianza Lima vs Alianza Atlético: los exorbitantes precios de entradas para partido en Trujillo
Se hace oficial la venta de entradas para el partido entre Alianza Lima vs Alianza Atlético por la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima viajará a Trujillo para medirse ante Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Si bien el cuadro es de Sullana, en base a uno de los artículos del reglamento se puede cambiar de sede, por lo que ahora todo se llevará a cabo en el Estadio Mansiche de Trujillo. Ante esto, se revelaron los exorbitantes precios de entradas para conocimiento de los hinchas.
Precios de entradas para Alianza Lima vs Alianza Atlético
Estos son los precios de entradas para el duelo en el Estadio Mansiche de Trujillo entre Alianza Lima vs Alianza Atlético:
- Butaca Norte: 164 soles
- Butaca Sur: 164 soles
- Occidente Norte: 131 soles | 107 soles (CONADIS)
- Occidente Sur: 131 soles | 107 soles (CONADIS)
- Oriente: 88 soles | 72 soles (CONADIS)
- Sur: 66 soles | 54 soles (CONADIS)
- Norte: 66 soles | 54 soles (CONADIS)
Entradas para el Alianza Lima vs Alianza Atlético.
De esta manera, los hinchas de Alianza Lima y Alianza Atlético deberán tomar precauciones para asistir a este duelo de Liga 1, entendiendo que el equipo siempre se ha caracterizado por visitar los recintos deportivos de provincia para que el plantel se sienta respaldado durante 90 minutos.
¿Dónde comprar entradas para Alianza Lima vs Alianza Atlético vía Teleticket?
Para adquirir entradas al partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético debes tener una cuenta asociada a Teleticket. En caso no tenerla, debes crearla vinculándola a una cuenta de correo electrónico. Posterior a ello, tienes que seleccionar la tribuna de tu agrado y definir la cantidad de boletos que desees comprar.
Finalmente, solo debes realizar el pago de cada una de las entradas, mediante los métodos que te brinda la página de Teleticket como tarjeta de crédito o débito. Las entradas se podrán descargar y reenviar a tu correo electrónico, ya que es indispensable que se lleve tu DNI y boleto impreso al estadio.
