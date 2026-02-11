Se va del Perú: Futbolista protagonizó emotiva despedida con integrantes de Universitario - VIDEO

Universitario de Deportes es uno de los clubes que se caracteriza por la formación de jóvenes promesas. En ese sentido, un futbolista que decidió irse de la escuadra merengue en plena temporada para jugar en un elenco del extranjero, protagonizó un emotivo momento con integrantes del plantel.

Futbolista protagonizó emotiva despedida con integrantes de Universitario

Rafael Guzmán, se fue de tienda crema durante el Torneo Apertura 2026, luego de despertar el interés de Real Betis. El defensa de 18 años pasará a las filas del Juvenil A de los 'Verdiblancos' con el objetivo de poder consolidar su carrera en el extranjero y ser convocado a la selección peruana mayor.

Rafael Guzmán fichó por Real Betis de España procedente de Universitario/Composición: GLR

Por consiguiente, de acuerdo a un video que difundió Colectivo World en sus redes sociales, el último miércoles 'Rafa' acudió a las instalaciones de Campo Mar 'U', para despedirse de sus excompañeros, previo a su viaje a España.

Así también, el zaguero categoría 2025 vivió un emotivo momento con los integrantes del comando técnico, liderado por el español Javier Rabanal. Mientras que, según la información que brindó el periodista Enrique Vega, en esta ocasión, Guzmán observó la práctica que tuvo el plantel estudiantil, y se tomó un tiempo para sostener una charla con el administrador Franco Velazco.

(Video: Colectivo WORLD)

Tras ser parte de este afectivo instante, Rafael Guzmán tiene todo listo para afrontar esta nueva aventura en el fútbol del exterior. Se espera que en los próximos días, el hábil deportista llegue al país español donde será anunciado oficialmente como fichaje de Real Betis.

Respecto a ello, en unas recientes declaraciones, el joven defensa habló sobre su planificación deportiva en el elenco europeo. "A corto plazo, el primer equipo es complicado. Tengo que adaptarme socialmente y también al fútbol diferente", expresó para L1 MAX.