Universitario se ilusiona con recuperar a destacada figura ante Cienciano: "Muchas chances"

Universitario de Deportes busca seguir con su cartel de favorito para quedarse con el título de la Liga 1 2026 y conseguir el tetracampeonato. El siguiente reto de los cremas será ante Cienciano en el Monumental y ya empiezan a haber novedades en el equipo, luego de conocerse que un jugador esencial apunta a regresar al equipo tras su lesión.

Universitario se ilusiona con recuperar a destacada figura ante Cienciano

Los cremas han venido sufriendo lesiones en su equipo en este inicio de la temporada, siendo uno de ellos Andy Polo. El destacado extremo es uno de los jugadores más importantes en el esquema del DT Javier Rabanal, pero salió golpeado luego del triunfo en la primera fecha, perdiéndose el partido ante Cusco FC.

En ese contexto, el futbolista de 31 años ha venido siendo constantemente evaluado por el comando técnico y el periodista Gustavo Peralta reveló en el programa 'L1 Radio' que todo hace indicar que podrá regresar al equipo para el partido ante Cienciano, una gran noticia para los hinchas de la 'U'.

Andy Polo apunta a regresar con Universitario tras superar su lesión.

"Andy Polo tiene muchas chances de estar confirmado y salir en lista. Flores aún no, está mejor, pero van a evaluar si sale en lista o no. Pero, si tienen un mínimo riesgo con la lesión, no los van a poner y los cuidarán para llegar con Cristal", reveló el comunicador.

No obstante, Peralta señaló que Polo seguirá siendo evaluado hasta el final y si en caso existe algún riesgo de recaída en la lesión, el comando técnico decidirá que no integre la nómina, pensando en recuperarlo para el clásico ante Sporting Cristal.

Andy Polo y su gran desempeño con Universitario

Andy Polo es considerado como un jugador indiscutible en el once titular de Universitario, siendo el encargado de ocupar la banda derecha y vital por su proyección en ataque. Durante el último año, el también seleccionado nacional jugó 40 partidos con los merengues, donde consiguió marcar un gol y dar 4 asistencias, cifras que buscará mejorar en esta temporada.

Valor de mercado de Andy Polo

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Andy Polo ostenta una importante valoración en el mercado de pases, cotizándose en 900 mil euros. Esta es una de las cifras más altas del equipo y apunta a seguir manteníendose.