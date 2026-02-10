Vale casi un millón, llegó para reforzar a Universitario y ahora brilla en la Liga 1: "Enorme"

Universitario de Deportes busca desde las primeras fechas del Torneo Apertura reafirmar su condición de favorito para quedarse con el título de la Liga 1 2026. Los cremas saben que se juegan el tetracampeonato, por lo que han concretado varios fichajes en su plantel. Precisamente, un futbolista que llegó al club para esta temporada ya empezó a ganarse los elogios por su actuación.

Vale casi un millón y ahora brilla con Universitario en la Liga 1

Uno de los futbolistas que más ilusión ha despertado en la hinchada de Universitario es Diego Romero, considerado como una de las futuras estrellas del equipo. La directiva apostó por su retorno esta temporada, proyectándolo como titular indiscutible en el arco, y tras disputarse la segunda fecha, su rendimiento no ha pasado desapercibido.

El arquero de 24 años fue señalado como uno de los más destacados del cuadro crema y su actuación frente a Cusco FC le permitió quedarse con el reconocimiento a la mejor atajada de la jornada 2 de la Liga 1. Así lo dieron a conocer en redes sociales, donde resaltaron el mano a mano que le ganó a Iván Colman.

"¡Enorme, Diego! Diego Romero, arquero de Universitario, protagonizó la Acción Segura de la fecha 2. ¡Gran reacción para salvaguardar el arco crema", publicaron.

Por si fuera poco, Diego Romero también fue elegido como el mejor portero de la fecha, confirmando su gran momento. En Cusco fue considerado la figura del encuentro y sus estadísticas fueron destacadas mediante una gráfica difundida por los organizadores.

De esta forma, el guardameta nacional se ha consolidado como uno de los más destacados del equipo, siendo titular en los primeros partidos de la temporada y demostrando porqué es considerado una de los futuros valores del fútbol peruano.

Valor de mercado de Diego Romero

Considerando su gran proyección en el fútbol, Diego Romero es poseedor de una importante valoración en el mercado de pases. El arquero de Universitario está cotizado en 700 mil euros, según el portal internacional Transfermarkt. Cabe señalar que este es su máximo histórico y lo ha mantenido desde el año pasado, cuando no era considerado en Banfield.