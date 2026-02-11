0
EN VIVO
Alianza Lima vs 2 de Mayo

Franco Velasco reveló radical decisión tras fichaje de Rafael Guzmán a Betis: "Nos hemos..."

Universitario de Deportes logró vender a Rafael Guzmán al fútbol europeo para que siga formándose en el Betis; sin embargo, reveló que tomarán una radical decisión tras el traspaso.

Luis Blancas
Franco Velasco, administrador de Universitario y su radical decisión tras fichaje de Rafael Guzmán a Real Betis
Franco Velasco, administrador de Universitario y su radical decisión tras fichaje de Rafael Guzmán a Real Betis | Composición: Universitario/ Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes realizó oficialmente el traspaso de Rafael Guzmán al Real Betis para que juegue en la Juvenil A de España, con el claro objetivo de seguir creciendo en Europa. Por ello, tras concretarse este traspaso, Franco Velasco, administrador del equipo merengue, reveló la decisión radical que tomarán con sus divisiones menores.

Carlos Galván dio rotundo calificativo a Williams Riveros tras cometer penal ante Cusco FC

PUEDES VER: Galván dio rotundo calificativo a Williams Riveros tras penal con Universitario: "Fue..."

Franco Velasco, administrador de Universitario y su radical decisión tras fichaje de Rafael Guzmán a Real Betis

En medio de una conferencia de prensa en la que la gran pregunta giraba en torno al polémico penal cobrado en contra de Universitario por Kevin Ortega en el duelo ante Cusco FC, también los periodistas le consultaron sobre el fichaje de Guzmán por el Betis.

Ante ello, el administrador Velasco manifestó su felicidad por haberse concretado este fichaje, el cual sin duda contribuirá al crecimiento de las divisiones menores del club crema. Asimismo, anunció que buscarán fortalecer y, sobre todo, mejorar el Centro de Alto Rendimiento y la Unidad Técnica de Menores.

rafael guzman universitario betis fichaje

Rafael Guzmán es nuevo jugador de Real Betis tras dejar Universitario de Deportes.

"Es muy importante el traspaso de Guzmán al Betis. Cuando iniciamos la gestión, nos hemos propuesto mejorar las divisiones menores. Este fortalecimiento con el CAR y la Unidad Técnica de Menores, es mirando a que en un futuro no muy lejano, comencemos a exportar jugadores. Esta operación de 'Rafa' con el Real Betis nos cae de la mejor manera, además, es un talento muy importante que nace de nuestras canteras, así que para nosotros es importantísimo", afirmó.

El fin de esta mejora ayudará a que más futbolistas, así como Rafael Guzmán al Real Betis, logren fichar por clubes importantes de Europa y puedan servir para la selección peruana, les deje ganancia a Universitario y representen a la cantera.

Fichaje de Rafael Guzmán a Real Betis

Rafael Guzmán salió de Universitario de Deportes tras fichar por Real Betis a sus 18 años. Este traspaso llega luego de que el defensor realizara una pasantía en España y desde entonces el club europeo no dejó de seguirlo con el claro objetivo de ficharlo. No obstante, el futbolista de las divisiones menores crema se quedará con la espina de no haber debutado profesionalmente con la camiseta merengue.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Alianza Lima anunció oficialmente la salida de Carlos Zambrano: "Un acuerdo..."

  2. Mr Peet impacta al revelar que Pablo Guede borró a jugador de Alianza Lima: "No está satisfecho"

  3. Confirmado: Javier Rabanal tomará firme decisión con el delantero Sekou Gassama en pleno Apertura

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano