Franco Velasco reveló radical decisión tras fichaje de Rafael Guzmán a Betis: "Nos hemos..."

Universitario de Deportes realizó oficialmente el traspaso de Rafael Guzmán al Real Betis para que juegue en la Juvenil A de España, con el claro objetivo de seguir creciendo en Europa. Por ello, tras concretarse este traspaso, Franco Velasco, administrador del equipo merengue, reveló la decisión radical que tomarán con sus divisiones menores.

Franco Velasco, administrador de Universitario y su radical decisión tras fichaje de Rafael Guzmán a Real Betis

En medio de una conferencia de prensa en la que la gran pregunta giraba en torno al polémico penal cobrado en contra de Universitario por Kevin Ortega en el duelo ante Cusco FC, también los periodistas le consultaron sobre el fichaje de Guzmán por el Betis.

Ante ello, el administrador Velasco manifestó su felicidad por haberse concretado este fichaje, el cual sin duda contribuirá al crecimiento de las divisiones menores del club crema. Asimismo, anunció que buscarán fortalecer y, sobre todo, mejorar el Centro de Alto Rendimiento y la Unidad Técnica de Menores.

Rafael Guzmán es nuevo jugador de Real Betis tras dejar Universitario de Deportes.

"Es muy importante el traspaso de Guzmán al Betis. Cuando iniciamos la gestión, nos hemos propuesto mejorar las divisiones menores. Este fortalecimiento con el CAR y la Unidad Técnica de Menores, es mirando a que en un futuro no muy lejano, comencemos a exportar jugadores. Esta operación de 'Rafa' con el Real Betis nos cae de la mejor manera, además, es un talento muy importante que nace de nuestras canteras, así que para nosotros es importantísimo", afirmó.

El fin de esta mejora ayudará a que más futbolistas, así como Rafael Guzmán al Real Betis, logren fichar por clubes importantes de Europa y puedan servir para la selección peruana, les deje ganancia a Universitario y representen a la cantera.

Fichaje de Rafael Guzmán a Real Betis

Rafael Guzmán salió de Universitario de Deportes tras fichar por Real Betis a sus 18 años. Este traspaso llega luego de que el defensor realizara una pasantía en España y desde entonces el club europeo no dejó de seguirlo con el claro objetivo de ficharlo. No obstante, el futbolista de las divisiones menores crema se quedará con la espina de no haber debutado profesionalmente con la camiseta merengue.