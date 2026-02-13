Sekou Gassama emociona con mensaje previo a su debut con Universitario: "Esfuerzo y compromiso"

Universitario de Deportes está próximo a enfrentar a Cienciano por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. Para este compromiso, Javier Rabanal decidió incluir por primera vez en la lista de convocados a Sekou Gassama, uno de sus flamantes fichajes pensando en ser campeón de la Liga 1. Precisamente, el delantero se pronunció y dejó un emocionante mensaje previo a su debut.

Sekou Gassama emociona con mensaje previo a su debut con Universitario

Durante una entrevista con el área de prensa de Universitario, Sekou Gassama habló tras aparecer por primera vez en la lista de convocados en la temporada y dejó un mensaje que ilusionó a los hinchas. El delantero expresó su admiración por la institución, a la que considera “uno de los más grandes de América”, y destacó que la confianza de Rabanal fue determinante para concretar su llegada.

En esa misma línea, el atacante senegalés reconoció la alta exigencia que implica vestir la camiseta crema y asumió que los aficionados siempre demandarán goles. Por ello, aseguró que su prioridad será responder con un arduo trabajo para alcanzar los objetivos trazados.

Sekou Gassama reveló su emoción por jugar con Universitario en una entrevista con el club. Foto: Universitario.

"Cuando hablé con el técnico y sentí la confianza, para mí fue lo más fácil. Que te quiera un club como Universitario, uno de los más grandes de América, es un halago. Cuando quieres estar en un equipo grande, la exigencia es mayor. Siempre te piden el gol, pero también el trabajo. Si la gente ve el esfuerzo y el compromiso, lo demás va a llegar", señaló.

Además, Gassama se refirió a su proceso de adaptación en el vestuario merengue y resaltó el respaldo recibido por parte de sus compañeros y del comando técnico. Asimismo, indicó que sigue en busca de su mejor estado de forma.

"Muy bien, muy contento de poderme unir al grupo. Los compañeros me están ayudando mucho, igual que el staff técnico, poniéndome a punto. Más de cinco campos, un césped espectacular y gente comprometida desde el primero al último. No me he encontrado con un grupo de personas, sino con una familia", añadió el delantero de 30 años.

Sekou Gassama halagó al Estadio Monumental

Finalmente, el senegalés no dudó en rendirse en elogios ante el ambiente que vivió en el Estadio Monumental cuando fue presentando ante los hinchas por la Noche Crema. “Para mí fue increíble el estadio, ver más de 60 mil personas en la Noche Crema. El recibimiento y la victoria fueron algo muy emotivo", finalizó.