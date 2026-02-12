Universitario pierde a tres jugadores esenciales para partido ante Cienciano: "No concentran"

Universitario de Deportes buscará sumar un nuevo triunfo este viernes cuando enfrente a Cienciano por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. Los cremas buscan afianzarse en casa y seguir firmes rumbo al título de la Liga 1. Sin embargo, en la previa se conoció que deberán asumir el partido sin tres jugadores importantes. ¿Quiénes son?

Universitario pierde a tres jugadores esenciales para partido ante Cienciano

Universitario ha venido sufriendo varias bajas en este inicio de la temporada por lesión, un factor que ha complicado el trabajo táctico de Javier Rabanal. No obstante, el periodista deportivo Gustavo Peralta dio una mala noticia para los hinchas cremas, luego de confirmar que José Rivera, Edison Flores y Anderson Santamaría no serán considerados en la nómina.

"José Rivera, Édison Flores y Anderson Santamaría no concentran en Universitario de Deportes", fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta personal de 'X'. Una noticia que ha dejado preocupados a los hinchas.

Universitario enfrentará a Cienciano sin Rivera, Flores y Santamaría en su esquema. Composición: Líbero

Minutos después de conocerse la noticia, el club crema publicó su lista de convocados para el partido ante Cienciano y confirmó que ninguno de los tres jugadores concentrarán para el duelo en el Monumental. Cabe señalar que estos jugadores se unirán a la ausencia de Matías Di Benedetto, quien estará ausente en esperas de su nacionalización.

Las bajas del 'Tunche' y el 'Orejas', ya que ambos son habituales acompañantes de Álex Valera en la zona ofensiva del equipo. Lastimosamente, no lograron recuperarse de sus molestias, por lo que el comando técnico prefirió no arriesgarlos en busca de que pueda estar ante Sporting Cristal.

Universitario recuperará a Andy Polo

No todas son malas noticias para los merengues. Y es que, también se confirmó que Andy Polo podrá reaparecer con la camiseta de Universitario. El talentoso jugador no estuvo en el último partido ante Cusco FC por molestias musculares, pero ahora apunta a poder ser titular.