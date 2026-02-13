Figura de Universitario enciende las alarmas a horas del partido con Cienciano: "Molestias..."

Universitario de Deportes afrontará un duro partido ante Cienciano por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo de Javier Rabanal busca seguir firme en su camino hacia el tetracampeonato de la Liga 1 y contar con todas sus figuras para conseguir el objetivo. Sin embargo, se conoció que una de sus figuras no llega en las mejores condiciones para el duelo ante el 'Papá'.

Figura de Universitario enciende las alarmas a horas del partido con Cienciano

La escuadra merengue ha venido sufriendo diversas ausencias en su esquema principal por distintas lesiones y temas administrativos como en el caso de Di Benedetto. Sin embargo, el panorama no parece mejor en Universitario, ya que a tan solo horas del duelo con Cienciano, se reveló que José Carabalí llega tocado.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales y el programa 'Modo Fútbol', donde señaló que el ecuatoriano ha presentado molestias físicas en los últimos días. Sin embargo, señaló que no se trataría de nada serio, por lo que seguirá en la lista de convocados.

José Carabalí acabó los entrenamientos con molestias y encendió las alarmas en Universitario. Foto: Líbero.

"José Carabalí tiene algunas molestias pero no es nada grave. Mañana se define si arranca o va al banco", fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de 'X'. Una noticia que representa un nuevo desafío para el armado de esquema de Javier Rabanal.

De acuerdo a lo informado por Peralta, el comando técnico evaluará la situación del interior por izquierda hasta el final, con el fin de que pueda arrancar de titular. No obstante, en caso no esté en condiciones deberá esperar su oportunidad desde el banquillo. Su posible reemplazo sería Paolo Reyna.

Números de José Carabalí en Universitario

Desde su llegada a la escuadra crema en la temporada pasada, José Carabalí ha sido considerado como un habitual titular en el esquema de Universitario, siendo vital con su proyección en ataque. En este año, el ecuatoriano ha sido titular en los dos partidos que ha jugado los cremas en la Liga 1.

En los registros, el defensa de 28 años tiene una saldo de 41 partidos con la camiseta de la 'U', donde ha conseguido marcar un gol y brindar 7 asistencias.