Seleccionado de Perú confesó su deseo de jugar la Liga 1 con Sport Boys: "Soy..."
Futbolista importante de la selección peruana tiene en sus planes jugar en la Liga 1 con la camiseta del equipo rosado. Entérate de quién se trata.
Es uno de los jugadores más conocidos de la selección peruana y uno de los más queridos también, pero desde hace mucho no se le ha visto en los campos de juego por un problema que lo alejó del fútbol. Se trata de Alexander Callens, defensa clave de la bicolor. Por un problema cardiaco tuvo que dejar de jugar en Grecia y ahora se viene recuperando.
PUEDES VER: Alexander Callens ya piensa en la selección peruana y le deja mensaje a Menezes: "Si me quiere..."
Su deseo es ser rosado
El ex Real Sociedad aprovechó su tiempo libre para compartir con sus seguidores en un LIVE y fue ahí donde hizo varias confesiones. Desde su deseo de volver a la selección hasta revelar en que equipo quiere jugar. Ya un club se ha ganado su corazón. En realidad son dos, pero tiene una debilidad y esperar tener la oportunidad de ponerse su camiseta otra vez.
"Yo he dicho que en mi Boys me quiero retirar yo, quiero jugar ahí. Toda la vida rosado, yo soy lo que soy gracias al Sport Boys", reveló el defensa en una transmisión en redes sociales. Si bien Alexander Callens tiene pensado jugar en Alianza Lima, para el final de su carrera le gustaría mudar al Callao para defender los colores del club rosado.
Alexander Callens en la Selección Peruana
¿Cuándo volverá a jugar Callens?
Hasta el momento no hay alguna novedad de parte del mismo futbolista que confirme una fecha exacta de su regreso a las canchas. Él sabe que es un tema delicado lo del corazón, por lo que tendrá que ser paciente. Callens termina contrato con el AEK Athenas de Grecia a mediados de este año, así que lo más probable es que no renueve y vea la posibilidad de regresar a la Liga 1.
