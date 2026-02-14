- Hoy:
Hernán Barcos aparece solo por detrás de Lionel Messi en exclusiva lista de goleadores
El ídolo de Alianza Lima, Hernán Barcos, aparece en una selecta lista de goleadores y únicamente se encuentra por detrás de Lionel Messi.
¡Sorpresa! Uno de los máximos referentes en la Liga 1, e ídolo de Alianza Lima, es Hernán Barcos. El delantero hoy se encuentra jugando para FC Cajamarca y acaba de ser noticia porque su nombre aparece en una selecta lista de goleadores. Incluso, el atacante únicamente se encuentra por detrás de Lionel Messi.
PUEDES VER: Además de Cienciano, el único grande del Perú con título internacional: ¿Alianza, la 'U' o Cristal?
Como sabemos, el artillero argentino atraviesa su sexto año viviendo en el Perú y ya es sumamente conocido por el medio local, llegando a ganarse el respeto tanto de los hinchas blanquiazules como del resto de clubes. En esa línea, el periodista Carlos Arasaki decidió realizar un Top 10 en sus redes sociales y el 'Pirata' aparece en el segundo lugar.
Se trata de una lista de los futbolistas argentinos en actividad con más goles. El primer lugar lo abarca Lionel Messi con 896 goles a sus 38 años, mientras que la segunda casilla le pertenece precisamente a Hernán Barcos, que a sus 41 años tiene 345 dianas a lo largo de su carrera como deportista profesional.
Hernán Barcos sigue jugando en la Liga 1.
Curiosamente, la Liga 1 aporta dos jugadores a este Top 10 debido a que el décimo lugar le pertenece a un conocido personaje. Nos referimos a Bernardo Cuesta, delantero icónico de Melgar que cuenta con 217 goles en su historial y tiene 37 años. El atacante incluso cuenta con la nacionalidad peruana igual que el ex Alianza Lima.
Hernán Barcos sigue haciendo goles en la Liga 1
Pese a que pronto cumplirá 42 años, Hernán Barcos sigue anotando goles en el fútbol peruano y muestra que sigue vigente. El delantero argentino lleva tres tantos de momento y es uno de los máximos artilleros de la Liga 1 2026.
