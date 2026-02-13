Alexander Callens ya piensa en la selección peruana y le deja mensaje a Menezes: "Si me quiere..."

Si hay jugador que quizás muchos extrañan en la selección peruana es Alexander Callens. El zurdo siempre fue de lo 'mejorcito' que había en la defensa, pero por problemas de salud tuvo que alejarse del fútbol y esta de para hace más de un año. Ahora en una transmisión reveló su sentir con respecto a volver a ser convocado. Hasta le dejó un mensaje al nuevo DT brasileño.

"¿Volver a la selección? La verdad que no. Ahora mismo no tengo pensado eso, creo que hay muchos jugadores ahora mismo. Una vez que este recuperado al 100%, vamos a ver si puedo volver a la selección. Si es que el nuevo entrenador (Menezes) me quiere también, me quiere convocar. No lo sabemos gente", comentó Callens vía Instagram

Video: Joaquín Vásquez - X

Ya el mismo Mano Menezes confesó que las puertas de la selección están abiertas para todos, así que si tiene ritmo y está con equipo, no hay razón por la que Alexander Callens no pueda ser considerado. Eso sí, lo del tema de él es muy delicado. Si dejó de jugar fútbol fue por un problema cardíaco que le detectaron. Si seguía jugando así, corría el riesgo de perder la vida.

Club actual de Alexander Callens

Alexander Callens pertenece al AEK Atenas de Grecia, club que durante todo este tiempo ha estado al tanto de su progreso y su recuperación. Lo que es totalmente incierto es lo que pasará después, pues pasó el tiempo y su contrato termina a mediados de este 2026. Es muy poco probable que renueve, a menos que se compruebe que ya está apto para volver a jugar.

De poder hacerlo, también se habló que estaría interesado en poder jugar en Alianza Lima, uno de los equipos de sus amores junto con Sport Boys. De no seguir en Europa, podría ser opción en Matute al no ocupar plaza de extranjero. Esto podría darse a mitad de año, cuando vuelva abrir el mercado de pases.