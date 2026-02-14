Alianza Lima estuvo cerca de contratar a ex Barcelona para la Liga 1: ¿Qué pasó?

El mercado de fichajes en el fútbol peruano sigue abierto y cualquier club puede hacer sus contrataciones, como por ejemplo Alianza Lima. Sin embargo, los blanquiazules ya no piensan hacer más incorporaciones y recientemente se reveló que casi fichan a un ex Barcelona para salir campeones de la Liga 1, pero algo sucedió y no se llegó a concretar la transferencia.

Por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026, los de Matute visitaron a Alianza Atlético en Sullana y uno de los futbolistas que resaltó fue Cristian Penilla. En ese sentido, el periodista Gerson Cuba sorprendió filtrando un importante dato sobre el delantero nacido en Esmeraldas, Ecuador. Resulta que pudo vestir los colores de La Victoria.

"Cristian Penilla estuvo muy cerca de llegar a Alianza Lima en 2021, pero la negociación no se concretó y finalmente el club optó por Arley Rodríguez", indicó el mencionado comunicador a través de su cuenta oficial de 'X', revelando que los blanquiazules en su momento quisieron hacerse con los servicios del extremo izquierdo.

Cristian Penilla en Barcelona SC.

Como sabemos, en aquella temporada Alianza Lima se preparaba para luchar la Liga 2, pero por decisión del TAS terminó volviendo a la Primera División del Perú. En ese entonces también llegó Hernán Barcos y se dio la vuelta de Jefferson Farfán, quienes terminaron siendo sumamente importantes para que los íntimos consigan salir campeones de la Liga en la final sobre Sporting Cristal.

¿En qué clubes ha jugado Cristian Pinilla?