- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla de la Liga 1
- Universitario vs Cienciano
- Perú vs Ecuador
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Gonzalo Núñez se pronunció tras acto racista contra Eryc Castillo y anuncia la salida de su programa
El periodista deportivo, Gonzalo Núñez, salió al aire durante su programa radial para pronunciarse del acto racista contra el jugador de Alianza Lima, Eryc Castillo.
Tras este hecho repudiable de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo, el periodista tomó la palabra durante su programa radial y se pronunció sobre los comentarios racistas que empleó en vivo ante el atacante de Alianza Lima. Adicional a ello, indicó que saldrá del programa tras ser suspendido por el medio de comunicación.
PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Alianza Atlético: el novedoso once de Guede para ganar en Trujillo
Gonzalo Núñez se pronunció tras acto racista contra Eryc Castillo
Durante el programa de hoy, viernes 13 de febrero, Gonzalo Núñez apareció en el programa radial, que también se emite por la plataforma de Youtube, con la finalidad de dar su descargo ante sus comentarios racistas que ha generado el rechazo total de los ciudadanos. El comunicador tuvo unos minutos al aire para luego ser retirado del panel.
"Estoy triste, estoy meditabundo. La fregué feo. Pobre Castillo, un ecuatoriano que residió en país ajeno. ¿Qué voy a hacer? ¿Pedir disculpas? Que queda. No queda de otra. Perdón a la gente de Alianza Lima. Tengo que esperar la sanción y dar las gracias por este espacio que me dan. Cuando uno mete la pata, hay que sacar los pies con dignidad. Disculpas de verdad, estoy dolido. No me queda otra que hacer esto. Me voy a reunir con la alta gerencia de la radio. Voy a dejar el programa", manifestó Gonzalo Núñez.
(VIDEO: Exitosa Deportes)
Posterior al pronunciamiento de Gonzalo Núñez, se leyó un comunicado de Radio Exitosa para expresar su total rechazo a los actos racistas e informar la decisión que tomó la empresa con respecto a la suspensión del periodista deportivo por los hechos ya conocidos.
Alianza Lima lanzó comunicado tras acto racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo
"El Club Alianza Lima expresa su más enérgico rechazo a las declaraciones racistas vertidas por el periodista Gonzalo Núñez en el programa radial Exitosa Deportes, en la que se agravia directamente a nuestro jugador Eryc Castillo, utilizando el color de su piel como argumento para descalificar su desempeño profesional", se lee en el comunicado del cuadro blanquiazul.
Comunicado de Alianza Lima.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90