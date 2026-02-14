0
Aniversario de Alianza Lima: Las mejores imágenes para compartir y celebrar los 125 años de fundación

El aniversario 125 de Alianza Lima es una fecha histórica y para celebrar, miles de hinchas pueden compartir su pasión descargando las mejores imágenes.

Angie De La Cruz
1 de 11
Descarga las mejores imágenes por el aniversario 125 de Alianza Lima.
Descarga las mejores imágenes por el aniversario 125 de Alianza Lima.
Descarga las mejores imágenes por el aniversario 125 de Alianza Lima. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
2 de 11
Celebra 125 años de historia, pasión y gloria blanquiazul.
Celebra 125 años de historia, pasión y gloria blanquiazul.
Celebra 125 años de historia, pasión y gloria blanquiazul. | Composición: Líbero/ ChatGPT
3 de 11
Descarga imagen por el aniversario 125 de Alianza Lima.
Descarga imagen por el aniversario 125 de Alianza Lima.
Descarga imagen por el aniversario 125 de Alianza Lima. | Composición: Líbero/ ChatGPT
4 de 11
Descarga la imagen de Alianza Lima, orgullo del Perú desde 1901.
Descarga la imagen de Alianza Lima, orgullo del Perú desde 1901.
Descarga la imagen de Alianza Lima, orgullo del Perú desde 1901. | Composición: Líbero/ ChatGPT
5 de 11
Las mejor imagen de Alianza Lima para compartir este 15 de febrero.
Las mejor imagen de Alianza Lima para compartir este 15 de febrero.
Las mejor imagen de Alianza Lima para compartir este 15 de febrero. | Composición: Líbero/ ChatGPT
6 de 11
Comparte esta imagen por el aniversario 125 de Alianza Lima.
Comparte esta imagen por el aniversario 125 de Alianza Lima.
Comparte esta imagen por el aniversario 125 de Alianza Lima. | Composición: Líbero/ ChatGPT
7 de 11
Festeja el aniversario de Alianza Lima y comparte esta imagen en redes.
Festeja el aniversario de Alianza Lima y comparte esta imagen en redes.
Festeja el aniversario de Alianza Lima y comparte esta imagen en redes. | Composición: Líbero/ ChatGPT
8 de 11
Comparte esta imagen por los 125 años de fundación de Alianza Lima.
Comparte esta imagen por los 125 años de fundación de Alianza Lima.
Comparte esta imagen por los 125 años de fundación de Alianza Lima. | Composición: Líbero/ ChatGPT
9 de 11
Descarga esta imagen lista para publicar por el aniversario de Alianza Lima.
Descarga esta imagen lista para publicar por el aniversario de Alianza Lima.
Descarga esta imagen lista para publicar por el aniversario de Alianza Lima. | Composición: Líbero/ ChatGPT
10 de 11
Hoy se celebra 125 años de un club que es familia, identidad y sentimiento.
Hoy se celebra 125 años de un club que es familia, identidad y sentimiento.
Hoy se celebra 125 años de un club que es familia, identidad y sentimiento. | Composición: Líbero/ ChatGPT
11 de 11
Conmemora 125 años de tradición. ¡Feliz aniversario, Alianza Lima!
Conmemora 125 años de tradición. ¡Feliz aniversario, Alianza Lima!
Conmemora 125 años de tradición. ¡Feliz aniversario, Alianza Lima! | Composición: Líbero/ ChatGPT
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

