Carlos Bustos, ex Alianza Lima, sorprende con inédita confesión sobre Universitario: "Grande..."

Carlos Bustos es uno de los DT más recordados en el mundo de Alianza Lima tras haber sido campeón con el equipo blanquiazul. Hoy dirige a UTC de Cajamarca, pero esto no ha hecho que pierda de vista a otros equipos, como Universitario. El estratega argentino sorprendió al realizar una revelación sobre la diferencia que hay entre los clubes que conforman la Liga 1.

UTC es uno de los líderes del torneo nacional junto a Melgar y curiosamente, Alianza Lima, Universitario ni Sporting Cristal están en la cima. El inicio de la campaña del equipo de Bustos ha sido espectacular, pero es consciente que la diferencia de puntos podría no durar mucho debido a la grandeza de los equipos que siempre están luchando por salir campeones.

Carlos Bustos, ex Alianza, se refiere a la grandeza de Universitario

UTC viene demostrando bastante solvencia como local y esto podría convertirlos en uno de los equipos que se meta en la conversación por alzar el título a final de temporada. Carlos Bustos fue claro al señalar que si bien la pelea está entre Alianza, Cristal, Universitario y Melgar, el resto debe esforzarse más si quiere pelear fecha a fecha.

"Nuestra intención es ir partido a partido para ir posicionándonos en la liga. Es un torneo difícil. Creo que los tres grandes y Melgar marcan una diferencia importante en cuanto a planteles y estructura. De ahí para abajo, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Por eso hay que trabajar seriamente y buscar el resultado positivo fecha a fecha", expresó en conversación con Radio Exitosa.

(Video: Radio Exitosa)

Carlos Bustos empezó su carrera como entrenador en Argentina en el 2005 con el Sportivo Belgrano. Tras un par de años y también demostrar su idea de juego en México, el entrenador argentino llegó a Perú para dirigir San Martín, luego a Melgar y Alianza Lima. Actualmente está en UTC y ha tenido un comienzo de temporada excepcional.