¿Pablo Guede deja Alianza Lima si pierde contra Sport Boys? Lo último que se sabe

Las cosas en Alianza Lima no están nada tranquilas, la presión aumentó mucho más tras la eliminación en la Copa Libertadores ante 2 de Mayo. A pesar del respaldo de los Navarro, se está hablando mucho de una posible salida de Pablo Guede. Se viene un partido clave en Matute, los blanquiazules están obligados a ganar o todo empeorará.

PUEDES VER: Pedro Aquino confesó por qué no juega en Alianza Lima y apuntó contra Pablo Guede

En el programa Exitosa Deportes revelaron que el DT argentino habría recibido un ultimátum y de no ganar ante Sport Boys, terminaría dejando el cargo junto con su comando técnico. Veremos que tiene preparado el destino para Alianza Lima. Ya hasta se habla de que buscan opciones para reemplazar a Guede, en la lista estaría el nombre de Jorge Fossati.

Video: Exitosa Deportes

Pablo Guede no ha podido definir un once titular para su equipo, Alianza Lima no está jugando bien y si gana es por individualidades de sus jugadores. En Sport Boys saben que el equipo blanquiazul se juega muchas cosas, así que buscarán dar la sorpresa. Por el lado de los blanquiazules, quiere seguir con la racha positivo que tienen con los rosados. No han ganado en Matute hace años.

Las últimas declaraciones de Guede

"Creo que hoy nos vamos con ese sabor del empate, pero creo que tuvimos ocasiones para concretarlo. Hay una cosa que tenemos que mejorar y son los ultimos metros de la cancha. Yo creo que el equipo quiere, el equipo va. Tenemos 7 puntos con dos partidos como visitante. Hay que seguir trabajando, estoy es muy largo", comentó el argentino para L1MAX tras el partido ante Alianza Atlético.

Si bien están arriba en la tabla de posiciones, un empate o derrota ante Sport Boys afectaría directamente la lucha del equipo en el Torneo Apertura.