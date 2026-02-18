Alianza Lima recibe terrible noticia sobre pieza clave previo al partido con Boys: "Lesión"

Luego de su eliminación a manos de 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima empató con Alianza Atlético por la Liga 1 y dejó escapar la cima del Torneo Apertura. En ese sentido, las cosas no han mejorado porque recientemente informaron sobre una terrible noticia respecto a uno de los futbolistas más importantes del plantel y que es una pieza clave para el DT Pablo Guede.

Nos referimos a Fernando Gaibor, mediocampista que llegó la temporada pasada a La Victoria y fue fundamental en la campaña de Néstor Gorosito, por lo que se ganó su renovación para el presente año. Sin embargo, hace poco estuvo lesionado y ahora el periodista Gabriel Pacheco se refirió a su estado físico, previo al partido con Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva.

"Fernando Gaibor no terminó el entrenamiento de hoy en Alianza Lima. El volante salió sentido y, según la información que manejo, es probable que presente una lesión. A la espera de los exámenes médicos para ampliar detalles, a esta hora es una posibilidad que no llegue al partido del viernes", indicó el mencionado periodista a través de su cuenta oficial de 'X'.

Fernando Gaibor puede perderse el partido con Sport Boys.

Recordemos que el volante ecuatoriano había vuelto al campo luego de una lesión, pero al parecer esta ha empeorado y corre riesgo de perderse el encuentro ante Sport Boys por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Pablo Guede deberá analizar el reemplazo preciso para que Alianza Lima pueda conseguir los tres puntos en Matute y siga metido en la lucha por el campeonato nacional.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Sport Boys?

Alianza Lima recibirá a Sport Boys este viernes 20 de febrero por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva. El encuentro iniciará a las 20.00 horas de Perú y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio nacional.