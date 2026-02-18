Filtran posible reemplazo de Franco Navarro y su hijo en Alianza Lima: "Poder de decisión"

Hay mucha neblina en Matute y nadie que la disipe. Alianza Lima la pasa mal luego de haber sido eliminado en la Copa Libertadores 2026 y perdido la punta de la Liga 1, por lo que su hinchada exige la salida inmediata de Pablo Guede y Franco Navarro (y también su hijo). En esa línea, ahora un periodista filtró información sobre el posible reemplazo del director deportivo blanquiazul.

Según informó Gabriel Pacheco mediante su cuenta oficial de 'X', en La Victoria ya maquinan un plan por si termina de concretarse la salida de ambos Navarro y surgió un conocido de la casa para que adquiera un rol importante. Vale precisar que si los íntimos no derrotan a Sport Boys quien se irá oficialmente es el entrenador argentino, quien ya ha acumulado muchas críticas por parte de la afición.

"Me informan que, en caso se produzca la salida de los Navarro de la gerencia deportiva de Alianza Lima, una de las alternativas que toma mayor peso internamente es darle mayor protagonismo y poder de decisión a Federico Flores, actual secretario general del club, en el manejo del área", indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales, revelando cuál es el plan B en Alianza Lima.

Federico Flores lleva años en Alianza Lima.

Es decir, si tanto Franco Navarro como Franco Navarro Jr. terminan marchándose del club blanquiazul no significará que la institución busque reemplazo inmediato para el puesto de director deportivo y gerente deportivo respectivamente, sino que ascenderán a Federico Flores. De momento no es oficial la salida de los mencionados personajes, pero si la situación no mejora todo hace indicar que terminará sucediendo.

¿Quién es Federico Flores?

Federico Flores es un argentino que llegó en el 2022 a Alianza Lima procedente de San Lorenzo y se desempeña como secretario general de la institución victoriana. Estuvo presente en momentos importantes del equipo, sobre todo en las más recientes transferencias de varios de sus futbolistas principales al extranjero. Durante el año pasado brindó importantes declaraciones.

"Tengo el honor de liderar la Secretaría Técnica del Club Alianza Lima, donde, en el último año, hemos logrado resultados destacados, como la venta de tres futbolistas a ligas altamente competitivas (Bryan Reyna, Kevin Serna y Juan Pablo Freytes). Estos traspasos son el fruto de un minucioso trabajo de scouting y de una estructura sólida con procesos claros para la toma de decisiones. En el fútbol peruano, este tipo de sucesos solían ser poco frecuentes, por lo que estos resultados representan un avance significativo. Reflejan el valor de contar con una estructura profesional basada en scouting, análisis y planificación estratégica, elementos esenciales para identificar talento con proyección internacional", indicó.