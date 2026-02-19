- Hoy:
- Partidos de hoy
- Flamengo vs Lanús
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín
Alianza Lima pierde a otro integrante del club en la previa del duelo ante Sport Boys
¡Remezón en Matute! La directiva de Alianza Lima ya empezó a tomar medidas y ha decidido en dar salida a una pieza importante del equipo en la previa del duelo ante Sport Boys.
La crisis de resultados que atraviesa Alianza Lima ha generado que la hinchada exija medidas a la directiva para retornar el rumbo de cara a pelear por todos los objetivos. En esa línea, recientemente se informó que Pablo Guede corre riesgo en su puesto como entrenador, aunque no sería el único. Recientemente, se reveló que la dirigencia ha decidido sacar a un importante elemento.
PUEDES VER: Revelan que Alianza Lima se contactó con Ricardo Gareca para que reemplace a Guede: "Confirmado"
Alianza Lima pierde a otro integrante del club
Durante el programa 'Nada Que No Sepa', el periodista Renato Luna dio a conocer que la dirigencia de Alianza Lima no está conforme con la nueva crisis deportiva que atraviesa el equipo. En ese contexto, señaló que ya se adoptaron las primeras decisiones dentro de la interna del club.
De acuerdo con lo informado por Luna, la directiva optó por poner fin al vínculo con Juan Carlos Terry, actual jefe de prensa de la institución. El comunicador detalló que se contactó directamente con él y confirmó que continuará en funciones únicamente hasta finales de este mes.
Video: Nada Que No Sepa
"Ante lo que han dicho que salía gente de prensa, le escribí a Juan Carlos Terry (jefe de prensa) y le pregunte si es que era verdad que se va de Alianza Lima. Me dijo que sí, me contó que va a trabajar hasta fin de mes en Alianza y después seguirá su camino por otro lado", señaló el comunicador.
Asimismo, el hombre prensa dejó entrever que esta medida se dio por decisión de Fernando Cabada, a quien los acreedores le pidieron tomar medidas para remediar la crisis del equipo. "Esto tiene que ver que los acreedores pidieron al señor Fernando Cabada que se tome algunas decisiones y medidas", indicó.
Pablo Guede puede dejar el cargo de entrenador de Alianza Lima
Otro de los elementos que tiene su puesto en riesgo es el entrenador Pablo Guede, quien ha sido cuestionado por sus planteamientos y la dura eliminación de la Copa Libertadores. El técnico dirigirá ante Sport Boys sabiendo que si no logra una victoria contundente terminará siendo cesado de su cargo.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sport Boys?
El clásico entre Alianza Lima vs Sport Boys está programado para disputarse este viernes 20 de enero desde las 8:00 p.m. (hora peruana). El compromiso tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90