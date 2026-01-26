¡ALERTA beneficiarios del Seguro Social! Gobierno frena ELIMINACIÓN de cheques en papel: quiénes podrán seguir cobrándolos

La administración del Seguro Social decidió dar marcha atrás con una medida que había generado preocupación entre miles de beneficiarios en todo Estados Unidos. Aunque desde setiembre del 2025 el pago electrónico se convirtió en el método estándar, el gobierno confirmo que los cheques en papel no desaparecerán por completo.

La decisión llega tras advertir que no todos los beneficiarios están en condiciones de adaptarse a los sistemas digitales. Por eso se mantiene excepciones vigentes que permiten seguir cobrando en formato físico, siempre que se cumplan ciertos requisitos y se obtenga una autorización especial.

El Gobierno confirma excepciones para mantener el cheque físico del Seguro Social.

Por qué el Seguro Social quería eliminar los cheques en papel

La eliminación de los cheques físicos formó parte de una política federal impulsada para reducir costos operativos, prevenir fraudes y agilizar la entrega de los pagos. Según explicó la SSA, los depósitos directos y las tarjetas electrónicas permiten un mayor control y evitan retrasos vinculados al servicio postal.

Desde septiembre de 2025, jubilaciones, pensiones y otros beneficios pasaron a cobrarse de manera electrónica, obligando a millones de personas a modificar su forma habitual de pago.

Quiénes pueden seguir cobrando el Seguro Social con cheque en papel

Pese a esta eliminación general, el Gobierno aclaró que algunos beneficiarios podrán seguir recibiendo el cheque físico mediante una exención oficial. La medida está dirigida a personas que enfrentan dificultades reales para utilizar medios electrónicos, entre ellas:

Beneficiarios sin acceso a una cuenta bancaria

Personas que viven en zonas con servicios financieros limitados

Personas con impedimentos físicos o cognitivos que dificultan el uso de sistemas digitales

Estas excepciones no se aplican de forma automática y deben analizarse caso por caso.

Cuáles son los requisitos para acceder a la excepción

Para continuar cobrando con cheque en papel, el beneficiario debe: No contar con una cuenta bancaria activa

Justificar la imposibilidad de usar métodos electrónicos

Presentar una solicitud de exención ante el Departamento del Tesoro

Demostrar que el cobro digital no es viable en su situación personal

Una vez aprobada la solicitud, la autorización no es permanente y puede ser revisada periódicamente por las autoridades. Clave: si cumples con estas condiciones, aún puedes conservar el cheque en papel, pero es fundamental iniciar el trámite y no esperar a que el pago sea suspendido.