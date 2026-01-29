LA MEJOR NOTICIA para Minnesota: juez SUSPENDE las detenciones a inmigrantes ordenadas por Donald Trump tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses

Un juez federal de Estados Unidos suspendió temporalmente las detenciones de refugiados que esperan su Green Card en Minnesota, bloqueando un operativo de la Administración Trump que buscaba reexaminar la situación de miles de inmigrantes.

La decisión busca garantizar que estas personas, que ya cumplieron con los trámites y normas migratorias, no sean encarceladas injustamente. El magistrado John Tunheim ordenó además la liberación en cinco días de quienes ya habían sido arrestados bajo esta normativa y exigió que los agentes federales aseguren que los liberados no queden expuestos a condiciones climáticas extremas ni a riesgos innecesarios.

Liberaciones y medidas de protección

El juez Tunheim indicó que los refugiados deben ser puestos en libertad bajo la custodia de sus abogados o personas autorizadas, asegurando un trato humano y seguro. Además, el gobierno federal tiene 48 horas para entregar una lista de los arrestados y siete días para informar sobre las liberaciones.

La medida es temporal, y el magistrado decidirá si se convierte en una medida cautelar más estable en una vista programada para el próximo 19 de febrero. La decisión se centra en proteger los derechos de los refugiados que ya han sido admitidos legalmente en Estados Unidos.

Contexto de la campaña migratoria de Trump en Minnesota

El operativo federal forma parte de la campaña migratoria que el expresidente Donald Trump ha ordenado en Minnesota desde que desplegó agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza en Mineápolis. Desde la llegada de estos efectivos, se han registrado incidentes graves, incluyendo dos personas muertas y un herido por disparos de agentes, así como decenas de detenidos durante protestas contra la actuación de los cuerpos.

La suspensión temporal del juez busca equilibrar la aplicación de la ley con la protección de los derechos humanos de los refugiados, evitando detenciones arbitrarias y garantizando condiciones seguras durante el proceso de espera de su residencia permanente.