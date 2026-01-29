0
PELIGRO por tiroteos cerca del Walmart en Ledo Road: funcionarios investigan reportes de disparos, ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN?

Vecinos de Albany escucharon disparos la noche pasada cerca del Walmart en Ledo Road, lo que llevó a la Oficina del Sheriff del Condado de Lee a intervenir.

María Zapata
Autoridades investigan un incidente con disparos cerca del Walmart en Ledo Road.
Autoridades investigan un incidente con disparos cerca del Walmart en Ledo Road. | Composición: María Zapata | Líbero
La tranquilidad de Albany se vio interrumpida la noche pasada, luego de que vecinos reportaran disparos cerca del Walmart ubicado en Ledo Road. Las autoridades locales investigan activamente los hechos para determinar lo ocurrido y garantizar la seguridad en la zona.

Últimos reportes sobre los disparos en Ledo Road, Albany

Según información publicada por WALB News 10, "la Oficina del Sheriff del Condado de Lee está investigando informes de disparos cerca del Walmart en Ledo Road, en Albany". Hasta el momento, los funcionarios han confirmado que no se han registrado heridos ni víctimas relacionadas con este incidente.

Sin embargo, no se han proporcionado detalles sobre la causa de los disparos ni sobre la cantidad de veces que se efectuaron.

Autoridades piden colaboración ciudadana para esclarecer el tiroteo

La investigación sigue en curso, y las autoridades instan a cualquier persona que tenga información relevante a comunicarse directamente con la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, según lo citado por WALB News 10. Los oficiales enfatizan la importancia de la cooperación de la comunidad para resolver este tipo de incidentes y garantizar la seguridad en la zona.

Walmart

Autoridades investigan disparos cerca del Walmart en Ledo Road.

Mantente atento a las actualizaciones locales, ya que las autoridades continúan evaluando la situación y tomando medidas para proteger a los residentes y visitantes del área cercana al Walmart en Ledo Road.

Fútbol Peruano