Walmart: autoridades emiten orden de arresto contra un hombre de 24 años tras tiroteo.

¡Importante! Recientemente, la policía de Hobbs decidió emitir una orden de arresto para un hombre de 24 años, quien ha sido vinculado de manera directa a un tiroteo que se llevó a cabo este 28 de enero en el Walmart ubicado en North Lovington Highway. Las autoridades continúan investigando el incidente y solicitan la colaboración de la comunidad para obtener información adicional.

'FirsAlert7' y otros portales internacionales señalaron que un hombre, de apenas 24 años, se enfrenta a una complicada acusación en EE. UU. Y es que, el Departamento de Policía de Hobbs confirmó hace días un reporte de disparos en 3800 N. Lovington Hwy.

Previo a que los agentes llegaran al lugar, la Autoridad de Comunicaciones del Condado de Lea notificó que este sujeto había ingresado al Hospital Covenant Health Hobbs con una herida de bala.

Tras llevar a cabo la investigación correspondiente, se emitió una orden de arresto contra Treycee Heckard, de 24 años, residente de Hobbs. Se le acusa de disparar hacia o desde un vehículo, un delito considerado como grave de segundo grado, así como de intento de asesinato, también considerado un delito grave de segundo grado, tal como señala el documento oficial del caso.

Hasta el momento, la policía ha solicitado la colaboración de la comunidad y pide a quienes tengan información sobre el incidente que se comuniquen al (575) 397-9265 o a Lea County Crime Stoppers al (575) 393-8005. Además, se puede enviar algún dato extra u otra información a través de mensajes directos en la página oficial de Facebook del departamento.

Protocolo ante un robo en Walmart

Vale mencionar que la empresa estadounidense ha establecido un protocolo claro para manejar situaciones de robo, el cual se centra en la seguridad de sus empleados y clientes. En caso de un incidente, se prioriza la documentación del suceso a través de cámaras de vigilancia, evitando en muchos casos la detención inmediata del sospechoso.

Además, se opta por identificarlo para tomar acciones legales posteriores. El personal de seguridad o la gerencia son notificados rápidamente, y si la situación lo requiere, se contacta a las autoridades policiales. Para todos los que se encuentren en la posición de ser acusados, se aconseja mantener la calma, colaborar con las autoridades y buscar asesoría legal adecuada.