ATENCIÓN en Walmart de Gardnerville: agentes BUSCAN a una persona de interés por una SERIE DE ROBOS de electrodomésticos
Agentes del condado de Douglas están pidiendo ayuda a la comunidad para localizar a un sospechoso involucrado en robos ocurridos en el Walmart de Gardnerville.
Las autoridades del condado de Douglas han solicitado la colaboración del público para localizar a una mujer que está siendo investigada por su presunta relación con múltiples robos ocurridos en el Walmart de Gardnerville. La situación ha generado preocupación entre los residentes y los compradores habituales de la tienda, quienes podrían haber presenciado alguno de los incidentes.
PUEDES VER: GRAN PELIGRO en un Walmart de Clayton: conductor atrapado tras persecución termina en ACCIDENTE E INCENDIO en la US 70
Policía busca a mujer tras robos de electrodomésticos en Walmart de Gardnerville
Según informa KTVN 2 News Nevada, los agentes del condado identificaron a la mujer como sospechosa de haber sustraído diversos electrodomésticos en varias ocasiones, desde marzo hasta diciembre de 2025. Las autoridades describen los robos como incidentes independientes, lo que sugiere un patrón repetido de conducta delictiva dentro de la tienda Walmart.
Agentes de Douglas buscan a un sospechoso de robos en Walmart.
¿Cómo ayudar a la policía de Douglas a localizar a la persona de interés?
La policía del condado de Douglas insta a cualquier persona que tenga información sobre esta mujer a comunicarse de inmediato con el investigador West, del DCSO, al 775-783-6049, según informó KTVN 2 News Nevada. Incluso el dato más pequeño podría ser clave para resolver esta serie de robos y garantizar la seguridad de la comunidad.
