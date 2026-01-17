Jugó en Alianza Lima, sonó como refuerzo en Universitario y ahora se luce en Argentina

Llegó a ser titular y a destacar en Alianza Lima, también sonó como nuevo fichaje de Universitario para esta temporada 2026, pero su destino parece que está lejos del Perú. El futbolista tuvo un 2025 para el olvido, pero parece que está decidido a ir por su revancha y ya vienen llamando la atención de su comando técnico. Con su club tiene contrato hasta fines del 2026.

Se trata de Bryan Reyna, extremo peruano que pertenece a Belgrano de Argentina. El ex Alianza Lima ha estado siendo sondeado para volver a la Liga 1, pero su gran trabajo con el equipo cordobés haría que los planes cambien. Ahora vienen disputando partidos y ha anotado goles en los entrenamientos.

"Belgrano de Córdoba sigue disputando amistosos de pretemporada y el atacante nacional Bryan Reyna está siendo tomando en cuenta en el Pirata. Nuestro compatriota venía de anotar un tanto en la goleada ante Estudiantes de Río Cuarto, y esta vez jugó como titular ante Defensa y Justicia, en lo que fue el empate a uno", informó el medio Ovación. Parece que el 2026 empezó distinto para el 'Picante'.

Bryan Reyna titular frente a Defensa y Justicia

Bryan Reyna fue relacionado a Universitario

Jugó en Alianza Lima, pero desde pequeño todo su entorno sabía que es hincha de Universitario y que su deseo algún día era vestir la camiseta crema. Si bien fue relacionado, desde el mismo club descartaron ese interés. Quizás en algo momento pueda estar en consideración, pero no está en los planes de Javier Rabanal para la temporada 2026.

Alianza Lima espera por una venta

Bryan Reyna, que parece que se quedará en Belgrano, aún sigue 'siendo parte' de Alianza Lima. Sucede que el club blanquiazul lo vendió a Belgrano, pero se quedó con un porcentaje de su carta pase. Si lo venden antes de que termine su contrato, en Matute tendrán derecho de recibir una parte de la transferencia. Sin rumores de otro tipo, el 'Picante' se quedaría en tierras argentinas.