Bolivia vs Panamá EN VIVO: cuándo juega, horario, alineaciones y dónde ver partido amistoso
Bolivia y Panamá se miden en un amistoso desde el el Estadio IV Centenario, un partido clave para evaluar rendimientos y ajustar detalles en plena etapa de preparación.
Panamá y Bolivia se enfrentarán en un duelo amistoso que servirá como termómetro para ambos seleccionados en esta etapa de preparación. El compromiso se disputará en el sur del país y marcará una nueva oportunidad para la Verde de reencontrarse con buenas sensaciones tras una serie de resultados adversos en partidos previos.
Bolivia vs Panamá por amistoso internacional
El conjunto boliviano, comandado por Óscar Villegas, ya se instaló en Tarija, ciudad que albergará el encuentro del domingo en el estadio IV Centenario. El cuerpo técnico trabaja con un grupo amplio de futbolistas convocados para esta doble fecha de amistosos, que incluye también el posterior cruce ante México, aunque no todos los llamados pudieron sumarse con normalidad por distintas dificultades.
Dentro del plantel local, una de las novedades pasa por la reaparición de Ramiro Vaca, mediocampista de Bolívar, quien vuelve a estar disponible tras superar un prolongado periodo de inactividad. Su regreso representa una alternativa importante para el mediocampo en este proceso de evaluación.
Del otro lado estará Panamá, selección mundialista que llega bajo la conducción del español Thomas Christiansen y que también utiliza estos encuentros como parte de su planificación. El combinado canalero considera estos amistosos como piezas claves dentro de su preparación, aunque afronta la gira con una baja confirmada en ofensiva debido a una lesión muscular.
Bolivia vs Panamá: posibles alineaciones
Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Suárez, José Sagredo; Gabriel Villamil, Boris Céspedes; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Roberto Carlos Fernández; Carmelo Algarañaz.
Panamá: Orlando Mosquera; Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade; Michael Amir Murillo, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Éric Davis; José Fajardo, Ismael Díaz, Cecilio Waterman.
¿A qué hora juega Bolivia vs Panamá?
A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Bolivia vs Panamá, correspondiente a los partidos de la Serie Río de La Plata.
- Perú, Ecuador y Colombia: 4.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 5.00p. m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 6.00 p. m.
- México y Centroamérica: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 5:00 p.m.
- España: 10:00 p. m.
¿Dónde ver Bolivia vs Panamá EN VIVO y EN DIRECTO?
El partido entre Bolivia vs Panamá, por la Serie Río de La Plata, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de Futbol Canal, TVMAX y RPC.
¿En qué canales ver Bolivia vs Panamá?
- Bolivia: TuvesFutbol Canal
- Costa Rica: Azteca Deportes En Vivo
- República Dominicana: Azteca Deportes En Vivo
- El Salvador: Azteca Deportes En Vivo
- Guatemala: Azteca Deportes En Vivo
- Honduras: Azteca Deportes En Vivo
- México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo
- Nicaragua: Azteca Deportes En Vivo
- Panamá: RPC, Azteca Deportes En Vivo, TVN Radio 96.5, TVMax
Bolivia vs Panamá pronóstico: cuotas y apuestas
|Apuestas
|Bolivia
|empate
|Panamá
|1xBet
|2.57
|3.64
|2.81
|CoolbetLATAM
|1.64
|3.75
|5.25
|DoradoBet
|1.71
|3.50
|4.25
