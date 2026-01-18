Filtran nuevo formato de Eliminatorias Conmebol y cuántos países clasificarán al Mundial 2030

¡Atención! Todos los hinchas de la selección peruana se encuentran ansiosos porque el combinado patrio vuelva a competir a nivel oficial, lo que sucederá cuando arranquen las Eliminatorias al Mundial 2030. En ese sentido, la Conmebol ya tiene en mente cómo será el formato del torneo y cuántos países de Sudamérica clasificarán a la cita internacional más importante de la FIFA.

Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en Chile, reveló que la máxima entidad del balompié en nuestro continente. En diálogo con La Tercera, el mencionado personaje resolvió las dudas de muchos aficionados, ya que no se sabía de qué forma iban a ganar sus cupos a la Copa del Mundo las selecciones sudamericanas.

¿Cómo serán las Eliminatorias 2030?

"No puedo detallar en profundidad cómo va a ser, pero será igual que las anteriores: todos contra todos, con los 18 partidos correspondientes, independientemente de que hay un proyecto para que los ocho primeros se clasifiquen, pero no se ha concretado aún. Esos ocho primeros jugarán la UEFA Nations League con los europeos, por el convenio que tenemos de colaboración mutua", precisó para el referido medio de comunicación.

De esta forma, pese a que Argentina, Uruguay y Paraguay, serán anfitriones de una parte del Mundial, las Eliminatorias Conmebol mantendrán el actual formato y por ello la selección peruana deberá competir con todos sus rivales continentales tal y como lo viene haciendo desde 1998. Eso sí, podría ampliarse a ocho la cantidad de boletos en Sudamérica.

Asimismo, como dicta la tradición, probablemente la albiceleste, celeste y albirroja ya están clasificadas a la Copa del Mundo, pero de todas formas competirán del proceso clasificatorio ya que también tiene como objetivo definir los boletos para la UEFA Nations League, donde están selecciones de Europa.