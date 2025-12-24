0

Copa Libertadores 2026: los 47 clubes clasificados, Fase de Grupos y rondas preliminares

Conoce a todos los clubes clasificados a la Copa Libertadores 2026, tanto a Fase de Grupos como rondas previas. Con Alianza Lima, Universitario y Cristal.

Francisco Esteves
Ha culminado la temporada 2025 en toda Sudamérica y ya se definieron todos los clasificados a las competiciones internacionales. En sentido, a continuación te contamos cuáles son los 47 clubes clasificados a la Fase de Grupos y rondas preliminares de la Copa Libertadores 2026. Con Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC como los representantes peruanos.

Como sabemos, equipos de todos los países de nuestro lado del continente competirán por hacerse con la 'Gloria Eterna' y pasarán por una serie de rondas. Algunos iniciarán en la Fase 1, otros en la Fase 2, y habrá quienes estén desde el inicio en la Fase de Grupos del torneo internacional más importante de la Conmebol. En breves te contamos todos los detalles.

Clubes clasificados a la Copa Libertadores 2026

Estos son todos los clasificados en todas las etapas:

  • Argentina: Lanús, Platense, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors
  • Bolivia: Always Ready, Bolívar, Nacional Potosí, The Strongest
  • Brasil: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo, Bahía
  • Chile: Coquimbo Unido, U. Católica, O'Higgins, Huachipato
  • Colombia: Santa Fe, Junior, Deportes Tolima, Independiente Medellín
  • Ecuador: Independiente del Valle, Liga de Quito, Barcelona SC, U. Católica
  • Paraguay: Cerro Porteño, Libertad, Guaraní, 2 de Mayo
  • Perú: Universitario, Cusco FC, Sporting Cristal, Alianza Lima
  • Uruguay: Nacional, Peñarol, Liverpool, Juventus de Las Piedras
  • Venezuela: Universidad Central, Deportivo La Guaira, Carabobo, Deportivo Táchira
Copa Libertadores

Todos los clubes clasificados a la Copa Libertadores 2026.

Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Todo iniciará con la primera ronda preliminar, en donde hay un equipo peruano, y estas son las llaves:

  • The Strongest vs. Deportivo Táchira (E1)
  • Juventud Las Piedras vs. U. Católica de Ecuador (E2)
  • 2 de Mayo vs. Alianza Lima (E3).

Estos encuentros se llevarán a cabo entre el 3 y 11 de febrero. Asimismo, Deportivo Táchira, U. Católica y Alianza Lima cierran la serie en condición de local.

Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Así salió sorteada la segunda ronda:

  • E2 vs. Guaraní (C1)
  • E1 vs. Deportes Tolima (C2)
  • E3 vs. Sporting Cristal (C3)
  • Barcelona SC vs. Argentinos Juniors (C4)
  • Nacional Potosí vs. Botafogo (C5)
  • Carabobo vs. Huachipato (C6)
  • O'Higgins vs. Bahía (C7)
  • Liverpool vs. Independiente Medellín (C8)

Los segundos en aparecer culminarán la serie jugando en casa. Esta serie se jugará entre el 17 y 26 de febrero.

Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Finalmente, los ganadores se enfrentarán de esta forma:

  • C1 vs. C8 (G1)
  • C2 vs. C7 (G2)
  • C3 vs. C6 (G3)
  • C4 vs. C5 (G4)

Esta serie se disputará en marzo y todavía no tiene fecha establecida. Los ganadores de cada llave van a Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 y los perdedores son relegados a la Copa Sudamericana.

Bombos de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

Si bien todavía no hay grupos definidos, estos son los bombos de la Copa Libertadores. Recordemos que dos equipos del mismo bombo no se pueden enfrentar y tampoco pueden quedar emparejados dos del mismo país, salvo que el club llegue de las rondas previas. Es decir, por ejemplo, Universitario de Deportes no puede salir emparejado con Cusco FC, pero sí con Alianza Lima o Sporting Cristal si llegan a la Fase de Grupos.

Bombo 1Bombo 2Bombo 3Bombo 4
FlamengoLanúsJuniorUniv. Central
PalmeirasLibertadU. Católica (Chile)Platense
Boca Jrs.EstudiantesRosario CentralRivadavia
PeñarolCerroSanta FeMirassol
NacionalCorinthiansAlways ReadyG1
LDUBolívarCoquimbo UnidoG2
FluminenseCruzeiroLa GuairaG3
IDVUniversitarioCusco FCG4

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el 18 de marzo, es decir dentro de tres meses. Para esa fecha ya habrán culminado las rondas preliminares y estarán completos todos los bombos. Si bien aún no hay horario establecido, se sabe que la transmisión será mediante la señal de ESPN.

AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

