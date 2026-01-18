Delantero que 'vacunó' a campeón de la Champions League estará en la Noche Crema 2026

¡Atención! Este sábado 24 de enero se llevará a cabo la Noche Crema 2026, donde Universitario de Deportes presentará a todo su plantel de forma oficial ante miles de hinchas. A pocos días del evento, un delantero internacional de gran nivel confirmó que estará presente en el Estadio Monumental y jugará para los merengues.

Se trata de un atacante que incluso logró abatir a un campeón de la Champions League recientemente. Nos referimos Álex Valera, artillero de la 'U' que quiere seguir siendo titular y obtener el tetracampeonato de la Liga 1 esta campaña. Mediante un video, el 'Rifle' invitó a todos los aficionados al partido de este fin de semana ante la Universidad de Chile en Ate.

"Hola, cremas. Este 24 de enero nos reencontramos en la Noche Crema", precisó el delantero de Universitario de Deportes en las redes sociales del club. De esta forma, va quedando todo claro para que los hinchas merengues vuelvan a las tribunas para alentar al equipo de sus amores y actual tricampeón del fútbol peruano.

Álex Valera le anotó a campeón de la Champions League

Pese a que no pudo ganar el partido, Álex Valera si le logró marcar a un futbolista que levantó la 'Orejona' el año pasado. Fue a Matvéi Safónov, portero de Rusia que pudo salir campeón de la UEFA Champions League con el París Saint-Germain la temporada anterior, aunque normalmente era suplente.

El 'Rifle' le anotó un gol a finales del 2025, cuando la selección peruana enfrentó a la nación europea en un amistoso internacional. El compromiso acabó igualado 1-1, y nuestro atacante marcó con un potente remate desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta ruso.