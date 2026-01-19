Oficial: Venezuela y Chile jugarán torneo FIFA en 2026 a pesar de quedar eliminados del Mundial

La selección venezolana y la chilena vuelven a soñar con disputar un certamen FIFA, ya que la entidad confirmó su participación en la FIFA Series 2026, donde los equipos sudamericanos se medirán contra países con poco renombre, pero que tienen una gran proyección al futuro.

Venezuela y Chile jugarán torneo FIFA 2026 a pesar de quedar eliminados del Mundial

Este lunes 19 de enero, la FIFA hizo oficial las selecciones que formarán parte de la edición ampliada del FIFA Series 2026, en la cual 48 países se disputarán el título nacional. Entre ellos se encuentran Chile, Venezuela, Puerto Rico, Ruanda, Australia y más.

Si bien es cierto, la selección chilena estuvo lejos de clasificar a la Copa Mundial Norteamérica 2026 y el combinado venezolano a solo un paso de entrar al repechaje, ahora tienen la oportunidad de disputar un torneo corto organizado por la FIFA semejante al torneo mundial.

El nuevo formato de esta competición, liderado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, contará con países clasificados al Mundial 2026, como Australia, Cabo Verde, Curazao, Nueva Zelanda y Uzbekistán.

Venezuela jugará la FIFA Series 2026.

Y de la misma forma, también a selecciones emergentes que no cuentan con renombre en el fútbol internacional, como Islas Vírgenes Estadounidenses, Trinidad y Tobago, Estonia, Granada, Tanzania y otros.

"Esta diversidad refleja el compromiso de la FIFA de ofrecer encuentros internacionales significativos para las selecciones de las federaciones miembro, independientemente de su nivel de desarrollo", explica la federación.

Venezuela y Chile jugarán la FIFA Series 2026

Chile disputará la FIFA Series 2026.

La selección venezolana compartirá grupo con el país sede Uzbekistán y los combinados de Gabón y Trinidad y Tobago. Mientras que Chile tendrá que visitar Nueva Zelanda para enfrentar al anfitrión, Finlandia y Cabo Verde.

¿Qué es la FIFA Series 2026?

La FIFA Series 2026 es una competencia oficial entre selecciones competitivas, pero de menor jerarquía, con el fin de generar mayor competencia entre los países y así contribuir al desarrollo global del fútbol.