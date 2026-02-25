Exfigura de Universitario sorprende a llenar de elogios a Alianza Lima: "Historia y jerarquía"

Alianza Lima viene teniendo un cuestionado desempeño en esta temporada, razón la que los hinchas piden la salida de Pablo Guede como entrenador. Los blanquiazules centran esfuerzos en su duelo ante UTC por la Liga 1 en busca de seguir sumando triunfos. En la previa del encuentro, un exjugador de Universitario sorprendió al halagar a los blanquiazules.

Exfigura de Universitario sorprende a llenar de elogios a Alianza Lima

Uno de los jugadores más recordados por los hinchas de Universitario de Deportes es Arquímedes Figuera, destacado mediocentro que defendió la camiseta crema en la temporada 2017. Actualmente, el volante milita en UTC y fue consultado por las cámaras de ‘Entre Bolas’ sobre su opinión acerca de Alianza Lima, su próximo rival en el Torneo Apertura.

Figuera no dudó en remarcar que el cuadro victoriano es uno de los equipos con mayor historia en el fútbol peruano; además, destacó que el mal momento deportivo que atraviesan no es motivo de confianza, ya que se trata de un club con jerarquía que puede recuperarse en cualquier momento. No obstante, también dejó en claro que UTC buscará dar el golpe.

Video: Entre Bolas

"Alianza Lima es un equipo con historia, pero nosotros (UTC) también vamos a marcar la nuestra. Tienen mucha jerarquía y nosotros no podemos confiarnos en el mal momento que vienen viviendo", fueron las declaraciones que dejó el futbolista venezolano.

Las palabras del mediocentro de 36 años impactaron a los hinchas, sobre todo considerando su pasado como jugador de la 'U'. Sin embargo, también remarca que, pese a los cuestionamientos, el resto de clubes de la Liga 1 siguen viendo a Alianza Lima como un duro rival a vencer.

Arquímedes Figuera y su paso por Universitario

Arquímedes Figuera llegó a las filas de Universitario en 2017 para ser uno de los pilares del mediocampo merengue. El venezolano rápidamente se hizo con el puesto de titular y terminó jugando 26 partidos donde incluso marcó un gol.

Arquímedes Figuera jugó dos temporadas con Universitario. Foto: Líbero.

Al año siguiente, el volante reafirmó su gran actuación y mantuvo regularidad, participando en 31 partidos durante la temporada, siendo el pilar como pivote. Sin embargo, sería su última campaña como crema ya que se marcharía del club al año siguiente.