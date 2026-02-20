Paolo Guerrero rompió el silencio y dejó rotundo calificativo sobre Pablo Guede: "Es un..."

Alianza Lima está atravesando una crisis deportiva que espera aliviar venciendo a Sport Boys por el Torneo Apertura 2026. Dos de los más personajes más señalados por el rendimiento del equipo han sido Paolo Guerrero y Pablo Guede. Precisamente, el 'Depredador' rompió su silencio ante las críticas y salió al frente para dar una rotunda opinión del técnico.

Paolo Guerrero dejó rotundo calificativo sobre Pablo Guede

El técnico argentino viene siendo cuestionado por la hinchada debido a su cuestionado planteamiento táctico, el cual no ha dado los resultados esperados. Este escenario ha generado dudas sobre su continuidad en el cargo. En ese contexto, Paolo Guerrero se pronunció en una entrevista con 'El Comercio' y se refirió a la situación de su entrenador.

El delantero no escatimó en elogios hacia Pablo Guede, a quien calificó como un buen estratega. Además, resaltó su cualidades en bien del equipo. Por otro lado, salió en su defensa ante los cuestionamientos, al remarcar que el proceso recién lleva poco tiempo, por lo que el plantel todavía se encuentra adaptándose a su idea de juego.

Paolo Guerrero defendió a Pablo Guede de las críticas en Alianza Lima. Foto: ESPN

"(Pablo Guede) Es un gran entrenador. Es intenso, siempre está pendiente de cada detalle. Pero hay que tomar en cuenta que es un proceso nuevo. El año pasado estuvimos con 'Pipo' y el profesor solo tiene dos o tres meses en el club, así que nosotros venimos tratando de captar su idea de juego", expresó el atacante.

De igual manera, el 'Depredador' se refirió a la crisis deportiva que atraviesa el equipo tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores e indicó que todo el plantel está comprometido en poder salir campeón a fin de año para poder compensar a los hinchas.

"Asumimos la responsabilidad de todo, junto con el profesor, y vamos a hacer todo lo posible para poder celebrar a fin de año como quiere todo aliancista", acotó el artillero blanquiazul.