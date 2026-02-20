Futbolista de Alianza Lima recibe llamado de su selección y jugará torneo internacional

Para la temporada 2026, Alianza Lima fichó a importantes futbolistas que llegaron para cumplir el objetivo de ser campeones; sin embargo, a unos meses de haber llegado, tendrá que dejar el plantel para unirse con su selección tras recibir la convocatoria. La gran baja para el equipo blanquiazul será durante todo el tiempo que dure la competición internacional.

Futbolista de Alianza deja el club para jugar por su selección

Manisha Kalyan, fichaje de Alianza Lima, llegó al club hace unos meses y ha demostrado que tiene mucho por ofrecer con la camiseta de la institución de La Victoria. Ahora, la jugadora tendrá que dejar el club durante un tiempo tras recibir el llamado de su selección para jugar la Copa Asiática Femenina de la AFC 2026.

La Federación de Fútbol de la India (AIFF) confirmó que serán un total de 26 jugadores que disputarán la competencia que se jugará en Australia, donde India está en el Grupo C. Manisha Kalyan es una de las dos jugadores que juega en el extranjero y que se sumarán al equipo nacional.

El inicio de India en el torneo será el 4 de marzo ante Vietnam, luego jugarán ante Japón el 7 de marzo y finalmente ante Taiwán el 10 de marzo. Las dos primeras selecciones de cada grupo, así como los dos mejores terceros, sellarán su pase a los cuartos de final. Los equipos que ganen en los cuartos de final aseguran su clasificación a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

Manisha Kalyan recibió convocatoria de su selección.

Antes de llegar a Alianza Lima, Manisha Kalyan se destacó en importantes equipos que fueron parte de su trayectoria. Entre ellos están: Sethu, Gokulam Kerala, donde pasó la mayor parte de su carrera y PAOK, antes de su llegada al fútbol peruano. A sus 24 años, la talentosa delantera se convirtió en uno de los refuerzos más importantes del club y de la liga femenina.