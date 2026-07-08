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Reconocido periodista español llenó de elogios a referente de la selección peruana: "Impacto"

Reconocido periodista español no dudó en hablar sobre un referente de la selección peruana, destacando el impacto que ha tenido a nivel internacional.

Antonio Vidal
Reconocido periodista español llenó de elogios a referente de la selección peruana. Foto: composición Líbero
Reconocido periodista español llenó de elogios a referente de la selección peruana. Foto: composición Líbero
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La selección peruana, a lo largo de su historia, ha tenido grandes referentes recordados en diversas partes del mundo, y esto se vio reflejado en una reciente entrevista en el programa 'Mano a Mano', que tuvo como invitado al reconocido periodista español MisterChip, quien fue consultado sobre el futbolista peruano que le tocó ver. Sin dudarlo, llenó de elogios a Claudio Pizarro, recordado sobre todo por su exitoso paso por el Werder Bremen y el Bayern Múnich, equipos de la Bundesliga.

El experto en datos señaló que Pizarro ha impactado a nivel internacional, incluso por encima de Paolo Guerrero, y reconoció que, aunque su paso por la selección no haya sido muy bueno, el ‘Bombardero’ de los Andes es el jugador más influyente en cuanto a reconocimiento.

"¿El mejor futbolista peruano que me tocó ver? Hay muchos, pero si hablamos del impacto y de poner la bandera del Perú en el panorama futbolístico, nadie ha hecho más que Claudio Pizarro, aunque su paso por la selección no haya sido tan exitoso. Si le preguntas a cualquier seguidor del fútbol en Europa por un futbolista peruano, todos te van a hablar de Pizarro", fueron las palabras del periodista español.

Trayectoria de Claudio Pizarro

Claudio Pizarro fue uno de los jugadores que desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva en Europa, donde fue considerado uno de los mejores futbolistas peruanos en el extranjero en su momento.

  • AD Cantolao → CD Pesquero (1996)
  • CD Pesquero → Alianza Lima (1998)
  • Alianza Lima → Werder Bremen (1999)
  • Werder Bremen → Bayern Múnich (2001)
  • Bayern Múnich → Chelsea (2007)
  • Chelsea → Werder Bremen (cedido, 2008)
  • Werder Bremen → Chelsea (fin de cesión, 2009)
  • Chelsea → Werder Bremen (2009)
  • Werder Bremen → Bayern Múnich (2012)
  • Bayern Múnich → Werder Bremen (2015)
  • Werder Bremen → Sin equipo (2017)
  • Sin equipo → Colonia (2017)
  • Colonia → Werder Bremen (2018)
  • Werder Bremen → Retiro (2020)
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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