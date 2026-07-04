Jean Ferrari deja firme mensaje tras presenciar el Mundial 2026 sin Perú: "Volveremos"

El Mundial 2026 está siendo un verdadero espectáculo futbolístico, con grandes equipos de diferentes continentes que pelean de igual a igual con el objetivo de llegar a lo más alto de la competición. Naciones ‘chicas’, que muchos pensaban que quedarían eliminadas en primera instancia, protagonizaron históricas hazañas dejando atrás a grandes equipos ya son recurrentes en la Copa del Mundo. Sin embargo, muchos hinchas sienten que falta la presencia de la selección peruana. La Bicolor, que tras su participación en el Mundial de Rusia 2018, no ha vuelto a conseguir el boleto que la lleve a la máxima competición internacional de países.

Bajo este contexto, Jean Ferrari, mediante sus redes sociales, ilusionó a los hinchas de la selección tras compartir un post donde habla sobre este Mundial 2026, dejando abierta la ilusión de que se vendrá un nuevo comienzo para la blanquirroja.

“Que divertido es el fútbol, hay que aprender a disfrutarlo. Que buen mundial estamos viendo, volveremos!!”, escribió el actual director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol.

Jean Ferrari ilusionó a la hinchada de la selección peruana

Cabe señalar que desde la FPF se está visitando a los clubes de distintas provincias para ver las condiciones en las que se encuentran, sobre todo para los entrenamientos de sus jugadores. Por ello, los hinchas esperan que, con estas reformas, surjan nuevos jugadores que en un futuro puedan ser incorporados a la selección peruana.

Ferrari junto a Mano Menezes se encuentran visitando a los clubes

¿Cuándo juega Perú?

De momento, la selección peruana no tiene programado ningún amistoso internacional. Se espera que en los próximos meses se conozcan sus rivales.