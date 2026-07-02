Iván Zamorano, histórico de Chile, rotundo con la selección peruana: "Guerrero sigue..."

Iván Zamorano no se guardó nada al analizar el presente de la selección peruana. El histórico goleador de Chile aseguró que la 'Bicolor' atraviesa un complicado momento debido a la falta de un adecuado recambio generacional y señaló que el combinado nacional está pagando las consecuencias de no haber trabajado la formación de nuevos futbolistas.

Iván Zamorano, histórico de Chile, dio rotundo comentario sobre la selección peruana

El exdelantero utilizó como ejemplo la continuidad de Paolo Guerrero en el equipo nacional, considerando que la presencia del atacante a sus 42 años evidencia la ausencia de una nueva generación consolidada. "A Perú le pasó lo mismo; por ejemplo, Guerrero sigue jugando con 42 años. No trabajaron el tema formativo", afirmó.

Zamorano explicó que esta problemática no solo afecta al conjunto peruano, sino también a Chile. Según indicó, ambas selecciones se confiaron en el éxito de sus generaciones doradas y dejaron de planificar el futuro.

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“En Chile nos dejamos llevar por la generación maravillosa que teníamos y descuidamos lo que venía después", comento el histórico jugador de la selección chilena.

Finalmente, el exgoleador sostuvo que el fútbol sudamericano necesita fortalecer el trabajo en las divisiones menores para evitar que estos problemas se repitan. En su opinión, solo una apuesta seria por la formación permitirá que selecciones como Perú y Chile recuperen el protagonismo que tuvieron en los últimos años.

La selección peruana desea clasificar al Mundial 2030

Al mando de Mano Menezes, la selección peruana tiene el gran objetivo de prepararse para disputar unas excelentes eliminatorias rumbo al Mundial 2030, por lo que realiza trabajos para identificar a los mejores jugadores del país, convocarlos y que formen parte de la nueva generación.