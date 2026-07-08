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Oficial: Futbolista de Barcelona fue convocado a la selección peruana
Jugador que forma parte de Barcelona fue convocado por la selección peruana para concentrarse en un microciclo importante con otras destacadas figuras.
La selección peruana continúa en la búsqueda de los mejores talentos para incorporarlos a sus procesos de clasificación pensando en el futuro. Por ello, desde la categoría Sub-15 extendieron una invitación a un futbolista que se desempeña como arquero en la Barca Academy, la academia oficial del FC Barcelona, para sumarse a la Bicolor: estamos hablando de London Stern.
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Arquero de Barcelona fue convocado a la selección peruana
La selección peruana Sub-15 dio a conocer la convocatoria de 28 futbolistas para el microciclo número 7, correspondiente a 2026, con el objetivo de prepararlos para los próximos amistosos oficiales que disputarán con la Bicolor. No obstante, generó especial atención la inclusión del arquero Stern y que hoy forma parte de la Barca Academy.
London Stern, jugador de Barca Academy, fue convocado a la selección peruana Sub-15
El portero de 15 años recibió su segunda convocatoria para un microciclo con la Bicolor de su categoría. Ya había sido citado anteriormente del 4 al 15 de mayo y, en esta ocasión, trabajará en concentración del 6 al 9 de julio. Como parte de su proyección internacional, la promesa peruana que también posee la nacionalidad estadounidense, recibió un llamado de la selección de Estados Unidos.
En su primera citación a la selección peruana, London Stern vistió la camiseta blanquirroja en los partidos amistosos frente al combinado de Chile, disputados el 13 y el 15 de mayo en Lima, Perú, por lo que ahora tendrá la posibilidad de continuar su proceso de adaptación al equipo nacional.
El arquero London Stern ya debutó en la selección peruana Sub-15
Los convocados a la selección peruana Sub-15
Arqueros
- London Stern – Barca Academy (USA)
- Dayiro Chacón – Sporting Cristal (LIM)
- Joaquím Durand – FBC Melgar (ARE)
- Enzo Montes – U. San Martín (JUN)
Defensas
- Francesco Alvarado – A. Cantolao (LIM)
- Sergio Olguín – Alianza Lima (LIM)
- Thiago Zambrano – Alianza Lima (LIM)
- Sergio Aragón – Alianza Lima (LIM)
- Ittai Rosasco – Sport Boys (CAL)
- Denzel Lengua – Universitario (LIM)
- Gonzalo Maguiño – Universitario (LIM)
- Salvador Tejada – New York City (USA)
- Daniel Lucano – Club UTC (CAJ)
Mediocampistas
- José Yauri – Universitario (LIM)
- Jeiko Rujel – A. Cantolao (CAL)
- Edinson Vela – C.A. Mannucci (LAL)
- Stefano Solano – C.A. Mannucci (LAL)
- Luca Picco – Sporting Cristal (LIM)
- Jeiko Saavedra – Universitario (LIM)
- Nathan Zapata – CT United (USA)
- Sebastián Tejada – New York City (USA)
Delanteros
- Max Cherres – A. Cantolao (LIM)
- Jheferson Burga – CIM (LIM)
- Kevin Ikeda – D. Coopsol (LIM)
- Fabio Guaylupo – D. Coopsol (LIM)
- Matthew Serrano – New York City FC (USA)
- Emilio Távara – Club UCV (LAL)
- Cristian Gonzáles – U. San Martín (LIM)
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