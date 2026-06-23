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Cristiano Ronaldo hace historia con doblete y supera récord de Messi en los mundiales
Cristiano Ronaldo sigue batiendo récords y, tras su doblete en el Portugal vs Uzbekistán, consiguió batir una marca que había logrado Lionel Messi.
Cristiano Ronaldo vuelve a maravillar al mundo con un doblete en la victoria de Portugal por 5-0 ante Uzbekistán. El astro portugués no solo se estrenó como goleador en el Mundial 2026, sino que también rompió el récord que le pertenecía a Lionel Messi tras sus goles con Argentina.
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Cristiano Ronaldo supera récord de Lionel Messi en los mundiales
Luego de un debut discreto y criticado frente a República Democrática del Congo, Cristiano Ronaldo respondió a los cuestionamientos con una actuación estelar y firmó un doblete que lideró el triunfo de Portugal en el Mundial 2026, el primero del torneo, y que lo acerca a la clasificación.
Sin embargo, sus dos anotaciones no solo fueron determinantes para el resultado, sino que también le permitieron entrar en los libros de historia. El periodista español 'MisterChip', reconocido por su data deportiva, reveló que el atacante portugués superó un registro que hasta ahora pertenecía a Lionel Messi.
Eso sí, cabe señalar que no se trata del récord de máximo goleador en la historia de los mundiales, una marca que continúa en poder del capitán argentino, sino que, en esta ocasión, Cristiano se convirtió en el futbolista más longevo en marcar un doblete en una Copa del Mundo.
Cristiano Ronaldo se convirtió en el más longevo en conseguir un doblete en una Copa del Mundo.
Messi había establecido ese registro tras anotar dos goles frente a la selección de Argelia a la edad de 38 años y 363 días. El delantero de Al-Nassr elevó ahora la marca al conseguirlo con 41 años y 138 días. Un registro que será muy complicado de superar, por lo que seguramente permanecerá intacto por varias décadas.
¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en los Mundiales?
Con su doblete, Cristiano Ronaldo alcanzó diez goles en la historia de los Mundiales, entró en el top e igualó la marca de jugadores como Teófilo Cubillas, Thomas Müller y Gabriel Batistuta, entre otros.
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