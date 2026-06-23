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Doblete de Cristiano Ronaldo para el 3-0 de Portugal contra Uzbekistán tras un gran disparo raso

Cristiano Ronaldo marcó el 3-0 ante Uzbekistán tras recibir un gran pase que lo dejó en una posición inmejorable para sacar un potente disparo.

Antonio Vidal
Doblete de Cristiano Ronaldo para poner el 3-0 de Portugal ante Uzbekistán. Foto: ESPN
Doblete de Cristiano Ronaldo para poner el 3-0 de Portugal ante Uzbekistán. Foto: ESPN
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Mira el doblete de Cristiano Ronaldo AQUÍ.

Así fue la jugada previa al gol de Cristiano Ronaldo. Foto: Composición Líbero/ESPN

Así fue la jugada previa al gol de Cristiano Ronaldo. Foto: Composición Líbero/ESPN

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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