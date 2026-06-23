- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Portugal vs Uzbekistán
- Inglaterra vs Ghana
- Colombia vs Congo
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
0
Doblete de Cristiano Ronaldo para el 3-0 de Portugal contra Uzbekistán tras un gran disparo raso
Cristiano Ronaldo marcó el 3-0 ante Uzbekistán tras recibir un gran pase que lo dejó en una posición inmejorable para sacar un potente disparo.
Doblete de Cristiano Ronaldo para poner el 3-0 de Portugal ante Uzbekistán. Foto: ESPN
COMPARTIRSiguenos en Google News
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.Prefiero a Libero en Google
Mira el doblete de Cristiano Ronaldo AQUÍ.
Así fue la jugada previa al gol de Cristiano Ronaldo. Foto: Composición Líbero/ESPN
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
Comprar
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
Comprar
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
Comprar
PRECIOS/ 41.00