Portugal vs Colombia por Mundial 2026: fecha, hora y dónde ver próximo partido de Cristiano Ronaldo

Portugal vs. Colombia se enfrentan en un atractivo duelo que se perfila como uno de los más trascendentes de la última fecha del Mundial 2026. Este encuentro, que tendrá a Cristiano Ronaldo como principal protagonista, será válido por el Grupo K y definirá quién quedará como líder de la tabla de posiciones de cara a los dieciseisavos de final.

¿Cuándo juega Portugal vs Colombia por el Mundial 2026?

El duelo entre Portugal vs Colombia, con Cristiano Ronaldo como gran protagonista, será válido por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026. Este compromiso está programado para jugarse el sábado 27 de junio en el Estadio de Miami, más conocido como Hard Rock Stadium.

¿A qué hora juega Portugal vs Colombia por Mundial 2026?

Estos son los horarios confirmados para el inicio del partido de Portugal vs Colombia por la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026:

Perú, Ecuador y Colombia: 6.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 8.30 p. m.

México y Centroamérica: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 7.30 p. m.

España: 1.00 a. m. (del domingo)

¿Dónde ver Portugal vs Colombia por la Copa del Mundo 2026?

La transmisión del partido de Portugal vs Colombia estará disponible EN VIVO y EN DIRECTO por América TV (canal 4) por señal abierta en todo el territorio peruano. De igual manera, DirecTV Sports transmite el duelo para el resto de Sudamérica.

Si prefieres ver el compromiso vía ONLINE también estará disponible por las apps de streaming de DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus. Cabe señalar que deberás tener una suscripción activa para cada plataforma.

¿Cómo llegan Portugal y Colombia al partido?

Portugal tuvo un gran rendimiento en su última victoria ante Uzbekistán, con la que dio un paso trascendental hacia su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ahora, el cuadro comandado por Cristiano Ronaldo deberá mantener ese nivel para quedar como líder de su grupo.

Cristiano Ronaldo marcó un doblete en el Portugal vs Uzbekistán.

Por su parte, Colombia viene demostrando un gran rendimiento en el campo, y su primera victoria por 3-1 la puso a un paso de la clasificación. Además, tiene en sus filas a un James Rodríguez que siempre se potencia con su selección y a Luis Díaz en gran estado de forma.